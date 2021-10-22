Как развлечься во Львове на выходных: заведения, ивенты и атмосферные места для посещения

Собираетесь посетить Львов, но не знаете, как развлечься в городе? Мы расскажем, какие мероприятия посетить, где погулять, чтобы почувствовать львовскую атмосферу и устроить гастро-вечер

Как развлечься в Львове на выходных: заведения, ивенты и интересные места для посещения

Если Львов успели посетить, то читайте предыдущую статью, где мы рассказали о ТОП-3 направлениях в Карпатах.

Сначала посетите интересный ивент

Как насчет "Праздника сыра и вина" во Дворце Потоцких, где вы сможете продегустировать крафтовую продукцию отечественных производителей? Органику, которую представят на ивенте, не всегда найдете на прилавках в супермаркетах. Устройте себе гастрономический уик-энд!

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Когда: 22-24 октября.

Где: ул. Николая Коперника, 15.

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Цена: от 50 гривен.

Если вы любите органную музыку и голос сопрано, то посетите концерт "Музыка света". Вы услышите популярные композиции, которые оценят ваши струны души. Артисты обещают выполнить музыкальные шедевры Баха и других композиторов.

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Когда: 24 октября в 14:00.

Где: ул. Степана Бандеры, 8.

Цена: от 120 гривен.

Если шумный фестиваль и концерт органной музыки – это не ваша "тема", то приходите на арт-вечеринку. Гостям ивента проведут мастер-класс по рисованию в стиле Fluid Art. Кроме полотна и фартука, вы получите бокал вина и уютную атмосферу, которые будут способствовать отдыху.

Когда: 23 октября в 16:00.

Где: в Арт-студии "Пространство мечты".

Цена: от 600 гривен.

Дальше – устройте гастро-путешествие в атмосферном заведении

Приходите в Tante Sophie, если вы гурман и любите французскую кухню. Львовяне знают, что лучшие улитки с традиционными соусами готовят именно здесь. И, конечно, луковый суп и лягушачьи ножки.

Где найти: на ул. Печатной, 6А.

Цены: дюжина улиток 240 гривен, французские тосты 90 гривен и лягушачьи ножки от 270 гривен.

Приходите в Epic Cheeseburger Cafe, если вы обожаете фаст-фуд. Ведь ассортимент бургеров большой. Здесь вы попробуете самый лучший в вашей жизни бургер с сырным соусом (как в американских фильмах). В заведении будет звучать хип-хоп, а вы в то же время будете рассматривать лофтовый дизайн вокруг.

Где найти: на ул. Галицкой, 15.

Цены: SHRIMP BURGER EPIC 302 гривны, Mr.BROWN (UNICORN BREAKFAST) 110 гривен и Mr.White (SUPER CHEESE BURGER) 110 гривен.

В Chocolatebar рекомендуем идти тем, кто любит есть сладости на завтрак, обед и ужин. Ибо где вы еще найдете в меню шоколадный бургер? Каждое блюдо заведения – это произведение шоколадного искусства. Посетите и убедитесь сами.

Где найти: на ул. Армянской, 16.

Цены: банановый ролл с шоколадом 150 гривен, шоколадный бургер 215 гривен и панкейки с бельгийским шоколадом 145 гривен.

И, конечно, погуляйте популярными местами, которые есть визитной карточкой Львова

Посетите парк "Высокий замок", который возвышается над городом. В древности здесь любила гулять элита, потому что считала место особенным. К слову, когда-то здесь был оборонительный замок Даниила Романовича. Сегодня туристы и жители Львова называют его местом силы и наведываются сюда не только из-за исторического бэкграунда, но и невероятных пейзажей.

/ Фото: 032.ua

Где искать: на Замковой горе.

Если прогулки – это не ваш способ развлечься, то запланируйте поход в океанариум во Львове. Вы увидите более 20 аквариумов с морскими и пресноводными рыбками, подводный тоннель с акулами и открытые бассейны со скатами. И удивитесь 3D-шоу с Нептуном и русалками!

/ Фото: oceanarium.lviv.ua

Где искать: на проспекте Шевченко, 8.

Цена: билет детский – 200 гривен, взрослый – 250 гривен.

Итальянский дворик, который есть памятником ренессансной архитектуры, тоже не обходите. Его считают одним из самых инстаграмных мест во Львове. На территории дворике найдете итальянский одноименный ресторан, который называют идеальным для свиданий. Ведь романтическая атмосфера витает в воздухе. Проверите?

/ Фото: Instagram: iuliaad7

Где искать: площадь Рынок, 6.

Недавно мы рассказывали, как прошел последний "Кураж Базар" на ВДНХ: тусовка звездных гостей и другие подробности.