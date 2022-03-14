Как успокоить животных во время обстрелов или эвакуации – советы ветеринара

Какие лекарства можно давать четверолапым, чтобы успокоить во время войны? Можно ли применять препараты, которые есть в аптечке? Даем ответы на эти вопросы в материале

Как успокоить животных во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Пытаясь спастись от войны, тысячи украинцев оставляют свои дома. Животные довольно сильно чувствуют все эмоции и стресс, и переживания передаются им мгновенно. В такой ситуации они могут вести себя неадекватно – кусаться, убегать, отказываться от еды или туалета. Чтобы животное пережило эвакуацию максимально спокойно, ветеринары дают такие советы.

КАК УСПОКОИТЬ ЖИВОТНОЕ

Разговаривать спокойным тоном, гладить.

Угощать любимыми лакомствами, снеками.

Взять любимую игрушку.

Положить в переноску покрывало или подстилку со знакомым запахом.

Важно! Регулярно поить.

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Если же такие действия не помогают, ветеринары советуют применить успокоительные препараты.

Какие медикаменты можно давать животным

Если животное очень нервничает, можно использовать те препараты, которые есть в обычной домашней аптечке. Например, корвалол или барбовал – 1-2 мг на 1 кг массы тела. Габапентин – 20 мг на 1 кг массы тела.

Ветеринарный анестезиолог-реаниматолог Иван Якимчук советует использовать успокоительное именно на основе габапентина.

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Если есть возможность, этот препарат дать вечером перед поездкой и потом еще утром или же за час-два перед дорогой. Животное после употребления этого препарата станет вялым, слабо будет реагировать на то, что происходит вокруг. Не будет проявлять интерес к тому ,что происходит вокруг. И это именно тот эффект, на который мы рассчитываем. Единственное – у животного может быть замечена нарушенная координация. Однако это нормально. Преимущество этого препарата в том, что он не вызывает никаких побочных эффектов – ни рвоты, ничего подобного. Действовать будет 4-8 часов.

Главное – стоит помнить, что покупать успокоительные препараты наобум и без консультации с ветеринаром не стоит. Дело в том, что препараты на основе того же габапентина в аптеке продаются строго по рецепту. Они предназначены для лечения эпилепсии. Если же вам выписали рецепт, не покупайте целую пачку. Одной пластинки будет достаточно. Подумайте о людях, которые в условиях войны не могут найти такие таблетки, а от них зависит жизнь.

В первую очередь посмотрите, что есть в вашей аптечке. Обычных успокоительных может быть достаточно. И обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

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