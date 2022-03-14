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Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи евакуації – поради ветеринара

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 березня, 18:20
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Які ліки можна давати чотирилапим, щоб заспокоїти під час війни? Чи можна застосовувати препарати, які є в аптечці? Даємо відповіді на ці запитання в матеріалі
Як заспокоїти тварин під час війни
Як заспокоїти тварин під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Намагаючись урятуватися від війни, тисячі українців залишають свої оселі. Тварини досить сильно відчувають усі емоції та стрес, і переживання передаються їм миттєво. У такій ситуації вони можуть поводитися неадекватно – кусатися, тікати, відмовлятися від їжі чи туалету. Щоб тварина пережила евакуацію максимально спокійно, ветеринари дають такі поради.

Як заспокоїти тварину

  • Розмовляти спокійним тоном, гладити.
  • Пригощати улюбленими ласощами, снеками.
  • Взяти улюблену іграшку.
  • Покласти в переноску покривало чи підстилку зі знайомим запахом.
  • Важливо! Регулярно напувати.

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Якщо такі дії не допомагають, ветеринари радять використати заспокійливі препарати.

Які медикаменти можна давати тваринам

Якщо тварина дуже нервується, можна використовувати ті препарати, які є у звичайній домашній аптечці. Наприклад, корвалол чи барбовал – 1-2 мг на 1 кг маси тіла. Габапентин – 20 мг на 1 кг маси тіла.

Ветеринарний анестезіолог-реаніматолог Іван Якимчук радить використати заспокійливе саме на основі габапентину.

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Якщо є можливість, цей препарат дати ввечері перед поїздкою і потім ще вранці або за годину-дві перед дорогою. Тварина після вживання цього препарату стане млявою, слабко реагуватиме на те, що відбувається навколо. Не виявлятиме інтересу до того, що відбувається навколо. І це саме той ефект, який ми очікуємо. Єдине – у тварини може бути помічена порушена координація. Однак це нормально. Перевага цього препарату в тому, що він не викликає жодних побічних ефектів – ані блювання, нічого подібного. Діятиме 4-8 годин.

Головне – варто пам'ятати, що купувати заспокійливі препарати навмання і без консультації з ветеринаром не варто. Річ у тому, що препарати на основі того ж габапентину в аптеці продаються за рецептом. Вони призначені для лікування епілепсії. Якщо ж ви виписали рецепт, не купуйте ціле паковання. Одного блістера буде досить. Подумайте про людей, які за умов війни не можуть знайти такі пігулки, а від них залежить життя.

Насамперед подивіться, що є у вашій аптечці. Звичайних заспокійливих може бути досить. І обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом!

Раніше ми розповідали, де знайти ветеринарні клініки та хто з активістів готовий допомогти у догляді за тваринами під час війни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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