Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Канны 2022

Выплаты в ЕС

Веселые животные

Новая пандемия?

Чем больна Скабеева

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Как подружить котов – что делать, если взяли животное с улицы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 10:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если вы взяли с улицы котенка и не имеете опыта ухода за питомцами, то обязательно покажите его ветеринару. А когда дома уже есть один кот, попробуйте их подружить
Если взяли животное с улицы и у вас уже есть кот, то сначала покажите найденыша ветеринару, а потом - подружите пушистиков
Если взяли животное с улицы и у вас уже есть кот, то сначала покажите найденыша ветеринару, а потом - подружите пушистиков / Фото: unsplash.com, freepik.com

Вы подобрали на улице котенка, но никогда раньше не ухаживали за питомцами? Или у вас уже есть кот, и вы боитесь, что он обидит пушистика. Как правильно позаботиться о маленьком уличном животном и как можно быстрее адаптировать его к новым условиям – помогут советы от savepets.in.ua и uanimals.official.

Даже если котенок или кот какое-то время жил и выживал на улице, он все равно в стрессе. Пушистику надо дать понять, что ваш дом – безопасен для его. Для начала поговорите с котенком ласковым голосом, конечно животное не понимает вашу речь. Но чувствует, когда его хвалят и говорят добрые слова. Откройте все двери, ящики, покажите, что в доме нет чужаков, которые ему могут навредить.

Реклама

Котик мог долго голодать на улице, поэтому покормите его, но не давайте сразу слишком много. Лучше купить несколько видов корма и предлагать их постепенно. Пока кот ест, хвалите его и старайтесь избегать громких звуков при кормлении животного.

Обязательно покажите пушистика ветеринару при первой возможности. Даже если обработали его от блох и глистов. Врач осмотрит животное и сделает заключение о его состоянии здоровья. Также подскажет, чем кота лучше кормить.

Не спешите сразу купать кота, так вы подвергнете животное еще большему стрессу. Если у него паразиты – то лучше приобрести специальный спрей в аптеке и обработать пушистика.

Реклама

Если у вас уже есть кот, то нового кота или котенка лучше принести в переноске и сразу не открывать ее. Коту-старожилу сначала нужно понюхать гостя.

После этого можно выпустить нового котика, но в другой комнате. Если оба кота здоровы, то возьмите влажную тряпку, протрите ей щеки и возле ушей своего питомца – а потом, новичка. Так переносится запах с одного питомца на другого.

Чтобы коты подружились, кормите их вкусняшками, когда они в одной комнате. Давайте им играть одной игрушкой, но при этом у каждого еще должны быть разные. Если видите, что они начали играть или обнюхивать друг друга – похвалите и наградите чем-то вкусным.

Реклама

Пока коты не подружились, старайтесь быть рядом с ними, когда они знакомятся, чтобы избежать агрессии. В дальнейшем оказывайте им одинаковое количество внимания и не наказывайте оного питомца на глазах у другого.

Вам будет интересно узнать, как перевезти животное в страны ЕС по новым правилам.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт, где в деталях мы узнаем Украину
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять