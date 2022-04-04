Что делать, если пропал питомец – Petsi, приложение для потерянных и найденных животных

Если вы потеряли своего кота, собаку или другого питомца, либо нашли такого потеряшку – вернуть любимца можно через мобильное приложение для поиска животных Petsi

Если пропал ваш любимец или вы нашли питомца на улице, поможет Petsi, приложение для потерянных и найденных животных / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Домашние любимцы, которые потерялись из-за войны с Россией, одна из больших проблем сегодня. Что делать, если ваш любимый пушистик потерялся или наоборот – вы нашли растерянного кота, собаку или другого питомца? Можно поискать своего любимца или разместить информацию о найденном потеряшке через приложение Petsi, сообщает uanimals.official в своем инстаграме.

Интернет переполнен историями и постами об утерянных и найденных животных. Поэтому в интернет-пространстве очень сложно найти необходимую информацию о потерянном животном и вообще фильтровать информацию. Какая же альтернатива?

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В приложении Petsi находится фильтрованная информация и фото животных, которые потеряли и тех, кого уже нашли / Фото: instagram.com/uanimals.official/

: здесь находится фильтрованная информация и фото животных, которые потеряли и тех, кого уже нашли. Также, если вы просто на улице видите потерянное животное, то через приложение можно забросить фото, и таким образом помочь тем, кто ищет своего домашнего питомца.

Приложение @petsiapp доступно в Play Market и AppStore. Помните, что совместными силами мы сможем спасти максимум жизней, не проходите мимо!

Если же вы слышите, что соседи уехали и оставили запертое в квартире животное, то не оставайтесь равнодушными, вызовите спасателей. Помогите питомцу, узнайте, как накормить и напоить животное, запертое в соседской квартире.

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Также узнайте, как лечить животных во время войны.