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Упрощенный режим отменили: как перевезти животных в страны ЕС – новые правила

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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6 мая, 13:23
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Правила, действовавшие с начала военного положения, отменили. Но есть решение, если одно из требований будет не выполнено
Упрощенный режим отменили: как переехать с животными в страны ЕС – новые правила
Упрощенный режим отменили: как переехать с животными в страны ЕС – новые правила / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская уверяет, что домашние питомцы – это частица нашего дома. Во время войны в Украине некоторые животные вошли в историю. Чего только стоит спасенная кошка Шафа из Бородянки! В Telegram-канале Первая леди поведала об отмене упрощенного режима для перевозки животных в ЕС во время войны и какие правила восстановили.

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:

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  • Идентифицировано с помощью микрочипа и вакцинировано от бешенства.
  • У него должен быть результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования.
  • Действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Однако не волнуйтесь – если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства, – говорит Елена Зеленская в Telegram-канале.

Если вы уехали за границу, то узнайте другие лайфхаки для украинцев, читайте как получить бесплатную SIM-карту, интернет и экономить на звонках.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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