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Как бесплатно пойти в кинотеатр и парк развлечений в Польше – 23 возможности для украинцев

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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7 апреля, 09:17
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О бесплатных "плюшках" для эмигрантов в Варшаве – в материале
Как бесплатно пойти в кинотеатр и парк развлечений в Польше - 23 возможности для украинцев
Как бесплатно пойти в кинотеатр и парк развлечений в Польше - 23 возможности для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша стала новым домом для многих украинцев, которые вынужденно покинули родную страну из-за войны. Один из популярных польских городов, где сегодня встретите на улице земляков – Варшава. "Сегодня" расскажут о 23 бесплатных возможностях для активного досуга украинцев в мегаполисе.

Культурная программа в музеях

В музеях Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe, Múzeum nad Wisłą, Múzeum Sportu и Turystyki, Múzeum Fryderyka Chopina вход бесплатный украинцам. Возьмите с собой внутренний или биометрический паспорт, чтобы получить бесплатный билет.

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В музее Centrum Nauki Kopernik вход бесплатный украинцам со вторника по пятницу. Приходите также в Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie и попадете на бесплатные мероприятия и мастер-классы для детей и молодежи.

Кинопоказы

Бесплатные кинопоказы на украинском языке предлагают для детей в кинотеатре Helios. Сеть кинотеатров Multikino приглашает беженцев разной возрастной категории из Украины на бесплатные сеансы.

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В кинотеатре Iluzjon будут показывать анимационные фильмы для детей всех возрастов. Кинотеатр Amondo тоже присоединился к поддержке украинцев – детям устраивают бесплатные кинопоказы и развлекательные инвенты с аниматорами.

Театральные представления

В театре Baj украинцам предлагают посетить бесплатно спектакли. Приглашают не только детей, но и родителей.

Развлечения и культурные занятия для детей

Парк с батутами Jump World предлагает детям из Украины бесплатно попрыгать. Дополнительно они получат бесплатные специальные носки. График работы: с понедельника по пятницу с 14:00 до 21:00 и с субботы по воскресенье с 10:00 до 21:00.

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Парк развлечений Hangar 646 также предлагает маленьким украинцам поскакать на батутах бесплатно. График работы: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00.

В крупнейшей игровой комнате развлекательного центра Hulakula дети из Украины будут играть бесплатно. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 12:00 до 14:00.

На производстве конфет Manufaktura Cukierków украинским ребятишкам бесплатно проведут мастер-классы по изготовлению леденцов. Запишитесь предварительно на мастер-класс по номеру телефона – 790 888 235.

В культурном центре Śródmieście проводят бесплатные художественные занятия для детей из Украины. График: вторник и четверг с 14:30 до 16:00. Художественные занятия для молодежи проводят в пятницу с 14:00 до 16:00.

Парки

Посетите бесплатно самый большой парк Варшавы Łazienki площадью 76 гектаров. Для украинцев вход свободен в четверг с 10:00 до 18:00. Беженцы также могут посетить бесплатно парки Kampinoski Park Narodowy и Kampinoski Park Narodowy.

Спортивные площадки

В районе Żoliborz (ул. Or-Ota, 5) найдете бесплатную площадку с баскетбольным и волейбольным полями. Для бегунов есть круговая дорожка.

В варшавском районе Wola (ул. Deotymy, 25/33) предлагают бесплатные баскетбольные, волейбольные и гандбольные поля. Также есть беговая круговая дорожка.

Мы тоже рассказывали, как эмигрировать в Болгарию и жить в туристических отелях бесплатно.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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