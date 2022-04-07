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Як безоплатно піти в кінотеатр та парк розваг у Польщі – 23 можливості для українців

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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7 квітня, 09:17
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Про безоплатні "плюшки" для емігрантів у Варшаві – в матеріалі
Як безоплатно піти в кінотеатр та парк розваг у Польщі - 23 можливості для українців
Як безоплатно піти в кінотеатр та парк розваг у Польщі - 23 можливості для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Польща стала новим домом для багатьох українців, які вимушено покинули рідну країну через війну. Одне з популярних польських міст, де сьогодні зустрінете на вулиці земляків – Варшава. "Сьогодні" розкажуть про 23 безоплатні можливості для активного дозвілля українців у мегаполісі.

Культурна програма в музеях

В музеях Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe, Muzeum nad Wisłą, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Fryderyka Chopina вхід українцям безоплатний. Візьміть з собою внутрішній або біометричний паспорт, щоб отримати безоплатний квиток.

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В музеї Centrum Nauki Kopernik вхід українцям безоплатний з вівторка по п’ятницю. Приходьте також в Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie та потрапите на безоплатні заходи та майстер-класи для дітей і молоді.

Кінопокази

Безоплатні кінопокази українською пропонують для дітей в кінотеатрі Helios. Мережа кінотеатрів Multikino безоплатно запрошує на сеанси біженців з України різної вікової категорії.

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В кінотеатрі Iluzjon будуть показувати анімаційні фільми для дітей різного віку. Кінотеатр Amondo теж приєднався до підтримки українців – дітям влаштовують безоплатні кінопокази та розважальні івенти з аніматорами.

Театральні вистави

В театрі Baj українцям пропонують відвідати безоплатно вистави. Запрошують не лише дітей, а й батьків.

Розваги та культурні заняття для дітей

Парк з батутами Jump World пропонує дітям з України безоплатно пострибати. Додатково вони отримають безоплатні спеціальні шкарпетки. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 21:00 та з суботи по неділю з 10:00 до 21:00.

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Парк розваг Hangar 646 також пропонує маленьким українцям поскакати на батутах безоплатно. Графік роботи: з понеділка по неділю з 9:00 до 21:00.

У найбільшій ігровій кімнаті розважального центру Hulakula діти з України гратимуться безоплатно. Графік роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер з 12.00 до 14.00.

На виробництві цукерок Manufaktura Cukierków українським дітлахам безоплатно проведуть майстер-класи з виготовлення льодяників. Запишіться попередньо на майстер-клас за номером телефону – 790 888 235.

В культурному центрі Śródmieście проводять безоплатні художні заняття для дітей з України. Графік: вівторок та четвер з 14:30 до 16:00. Художні заняття для молоді проводять в п’ятницю з 14:00 до 16:00.

Парки

Відвідайте найбільший парк Варшави Łazienki площею 76 гектарів безоплатно. Для українців вхід вільний у четвер з 10:00 до 18:00. Біженці також можуть відвідати безоплатно парки Kampinoski Park Narodowy та Kampinoski Park Narodowy.

Спортивні майданчики

В районі Żoliborz (на вул. Or-Ota, 5) знайдете безоплатний майданчик з баскетбольним та волейбольним полями. Для бігунів є кругова доріжка.

У варшавському районі Wola (на вул. Deotymy, 25/33) є безоплатні баскетбольні, волейбольні та гандбольні поля. Також кругова бігова доріжка.

Ми також розповідали, як емігрувати до Болгарії та жити в туристичних готелях безоплатно.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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