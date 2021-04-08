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Студентам будут выплачивать стипендию 1200 долларов за знание химии каннабиса

Сегодня, 21:01

Но исключительно со второго курса обучения

В университете Мичигана будут выплачивать стипендию студентам в 1200 долларов, которые получат ученую степень по изучению каннабиса. Об этом пишет CNN.

Фото: Pexels

Инициатором финансирования стал центр тестирования каннабиса Steadfast Labs, который анализирует продукт ежегодно. Выплачивать стипендию будут в университете Лейк-Сюпериор Мичигана, но исключительно студентам, которые получат ученую степень по химии каннабиса. Учиться и быть потенциальными получателями стипендии могут студенты исключительно со второго курса. Их средний балл должен быть минимум 3.0.

В учебном заведении отмечают, что участие в программе растет в геометрической прогрессии. Программу с акцентом на исследование каннабиса в университет ввели в 2019, она считается перспективной, так как потенциально ожидают, что в 2022 будет 500 тысяч рабочих мест в индустрии каннабиса.

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