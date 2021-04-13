Відомо скільки триває ефект ейфорії після вживання канабісу

Австралійські вчені дослідили, що ефект прийому канабісу шляхом проковтування триває до десять годин, а через інгаляції – біля чотирьох

Дослідники з Сіднейського університету, Інституту медичних досліджень Мензіса і Університету Гріффіта провели аналіз, щоб визначити скільки триває ейфорія у людини після вживання канабісу. Його опублікували в онлайн-журналі Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Фото: Pexels

Під час досліду проаналізували 80 наукових статей, які містили інформацію про 1534 випадки вживання канабісу. Основна мета якого – дізнатися час дії канабісу на людину для використання факту на законодавчому рівні та у буденному житті споживачів.

Наприклад, знаючи орієнтовний період ейфорії після вживання ліків людина не сяде за кермо у стані ефекту, бо це ризиковано. Вчені вважають, що дослідження також буде корисним для проведення судових справ (апелювання фактами), де потерпілий був у стані ейфорії.

І актуальний час ейфорії залежить від трьох факторів: кількості дози та формату вживання (інгаляційно чи перорально – через проковтування). Досвід людини також важливий: у професійних юзерів не виникне проблем із "керуванням" власним тілом після вживання канабісу.

Вчені дійшли до висновку, що активний ефект після прийому канабісу шляхом проковтування у великій дозі триває до 10 годин. Якщо говорити про інгаляційний прийом у мінімальній дозі – ефект орієнтовно чотири години.

Нещодавно ми розповіли про університет, де будуть виплачувати студентам 1400 доларів за знання хімії канабісу.

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