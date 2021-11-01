Иногда люди заходят очень далеко: как цирковое шоу "Сны" разрушает стереотипы о типичном цирке

Мы посетили новый концептуальный формат циркового шоу "Сны". Расскажем, чем выделяется украинский перформанс, конкурирующий с мировыми шоу. И почему некоторые моменты шокировали и повлияли психологически

В чем особенность циркового шоу "Сны"?

Цирковая компания "Другие. Новый цирк" разработала современный формат шоу. Они создали проект вне жанра, ведь объединили в единый перформанс цирковое искусство, театр, современный танец, интерактивные сценические декорации и видеоарт. В основе оставили возможности человека и самое главное – сделали акцент на жизненных смыслах, озвучив и показав их во взаимодействии между героями.

/ Фото: пресс-служба

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Мы не привыкли видеть цирковое искусство с миксом жанров в одном шоу. Мы боремся с этим стереотипом. Идея нашего современного цирка – добавить к впечатлениям во время шоу жизненного смысла, – сказал один из создателей проекта Алексей Иванов.

Людей, которые приходят посмотреть на "Сны", ждет сюрприз. Во время перформанса они не только получат новые эмоции от увиденного микса жанров. Но и отыщут новые смыслы и будут анализировать свою жизнь.

У каждого из гостей будут свои "сны" (смыслы – ред.) после увиденного. При покупке билетов на сайте им об этом намекают сразу. Но догадываются не все, потому что цирк в Украине ассоциируется с другим.

Никогда еще сны не были столь реальными. А что тебе приснится? – пишут на официальном сайте проекта возле кнопки "Купить билет".

Что больше всего поразило в шоу "Сны"?

Волнующее начало, где главный герой – неизвестный голос

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В холле у входа в зал, где ожидали зрители перформанса, раздавался шум. Он настраивал зрителей на шоу. Первое, что мы услышали, заняв места в зале – знакомый шум и слова неизвестного мужчины .

Его голос звучал отовсюду. Он настраивал словами на "Сон" (перформанс – ред.), который не обойдется без позитива и негатива во взаимодействии между героями, потому что это жизнь.

Иногда я завидую людям, которые никогда не видят снов. В этой жизни существуют две разновидности снов. "Только бы это был сон" и "Только бы это не сон". Я видел разные. Сны показывали трейлер к моей желанной жизни. Сны толкали меня в гору. Иногда сны пугали, – звучали слова на весь зал.

Голос звучал неизвестный, но словесные смыслы были знакомы многим. Эффект зеркала на сцене позволял зрителям найти себя и делал момент еще более необычным.

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Сны срывали все защитные доспехи и обнажали душу перед страхами. Я не боролся. Я убегал, прятался, прислушивался к каждому скрипу и надеялся как можно скорее проснуться, – звучали слова на весь зал и заинтересовывали гостей увидеть, что ждет их дальше.

В сочетании с эффектом зеркала и словами начало перформанса было волнующим. Он напомнил психологические "трюки", которые мотивируют мгновенно вспомнить о прошлом и подумать о будущем. Словом, от цирка такого не ждали!

Экстремальные и чувственные номера

У каждого номера был свой основной месседж, где не обошлось без свободы мысли, любви или одиночества героев. Их артисты показали через эквилибристику, акробатику, жонглирование, воздушную гимнастику и современные танцы. Не обошлось и без театральных приёмов.

/ Фото: пресс-служба

Все в комплексе после волнующего начала вдохновило зрителей анализировать номера глобально, а не поверхностно. Украинский цирк перешел грань. "Сны" рассказали о рутинной реальности через цирковой концепт, а не акцентировали внимание исключительно на типичной клоунаде. Но каждый в зале увиденное трактовал по-своему.

/ Фото: пресс-служба

Люди трактуют смыслы в номерах по-разному. Иногда они заходят очень далеко. Смысл, который вкладывает артист, режиссер и как его понимает – отличаются. Благодаря разному восприятию выходит шоу, – сказал один из креаторов проекта Алексей Иванов.

Словом, афиша, режиссерские смыслы в номерах и список артистов – одни. А впечатления и ассоциации с цирковыми "Снами" – другие.

Интерактивы на сцене для вау-эффекта

В каждом номере мы видели не только живых героев на сцене! Иногда шоу дополняли те же артисты, но в видеоформате, или же с дополнительной визуализацией. Благодаря этому был эффект присутствия с виртуальным дополнением.

/ Фото: пресс-служба

/ Фото: пресс-служба

Зрители следили за двумя шоу одновременно. И все на одной сцене. Представляете?

Неожиданный конец, ставший мотиватором для зрителей

Под конец перформанса неизвестный голос снова раздавался отовсюду. Зрители внимательно слушали, ведь знали, что прозвучит истина. Которая будет касаться не только шоу, но и жизни.

Сны кончились. Ты больше не наблюдатель. Ты можешь жить. Ты можешь наконец-то забыть прошлое и строить свое будущее. Ты можешь не бояться и не обращать внимания на глупости, – прозвучало в зале.

Гости поняли, что сон (шоу – ред.) – завершился. Дальнейшая жизнь – в их руках. Весь мир у них на ладони и они могут идти по зову сердца к той жизни, которой они наслаждаются, когда видят желаемый сон.

Доброе утро. Просыпайся, – слова, прозвучавшие в последний раз в темном зале.

Коннект артистов с аудиторией

В последнем номере на сцену вышли все действующие лица шоу. Они задействовали гостей из зала в номер – во время перформанса швыряли подушками, чтобы разбудить зрителей и вернуть из "Снов" в реальность.

/ Фото: пресс-служба

Когда зрители вышли из зала, то оказались снова в шоу, вышедшем за пределы сцены. Ведь по полу разбросали мячики, которые использовал один из участников шоу во время перформанса.