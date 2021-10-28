Как развлекаются туристы на самом большом смотровом колесе мира в Дубае (фото)

Новая аттракция, которую все хотят протестировать – это Ain Dubai. Мы покажем, как развлекались гости в первые дни открытия. Спойлер: одни ночевали в кабинке, другие – осуществили свои мечты

Как развлекаются туристы на самом высоком смотровом колесе мира в Дубаях (фото)

Читайте также об ужине на высоте 50 метров, который оценил Forbes. Он также входит в список эксклюзивных услуг вместе с Ain Dubai.

Почему все хотят протестировать Ain Dubai?

Ведь это самое большое смотровое колесо в мире! В 2015 году стартовало строительство Ain Dubai на искусственном острове Bluewaters Island. 21 октября 2021 года оно начало работать. Высота колеса – 250 метров. После запуска каждый мечтает протестировать аттракцию, потому что звание "самого большого" – манит.

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Ain Dubai – это самое большое смотровое колесо в мире! / Фото: Instagram: aindxbofficial

Колесо High Roller (которое считали самым высоким) в Лос-Анджелесе вне конкуренции после запуска дубайского Ain Dubai, потому что его высота всего 167,6 метров.

У самого большого колеса в мире 48 кабинок. Туристы изнутри могут наслаждаться красотой вокруг на 360 градусов. Одновременно поместится 1750 человек в Ain Dubai, а один оборот колеса длится 38 минут.

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Одновременно поместится 1750 человек в Ain Dubai / Фото: whatson.ae

Цена одного билета в стандартной кабинке 930 гривен. В лаунж-кабинке с одним напитком 1250 грн. В кабинке с барной стойкой и двумя коктейлями 1400 гривен.

Любители эксклюзива платят больше: частная кабинка с игристым им обойдется в 34 тыс. грн.

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Прайс указан за 38 мин пребывания в Ain Dubai.

Туристам предлагают в Ain Dubai не только типичный экскурс, но и устроить свадьбу или деловую встречу. Каждый на колесе получает новые эмоции или исполняет мечты!

Tom Jauncey в свой день рождения проснулся в Ain Dubai

Живущий в Дубах блогер и видеограф Tom Jauncey, поделился контентом с Ain Dubai и шокировал всех. Он записал видео, где проснулся на рассвете в кабинке. Словом, так начался его день рождения. Куда еще лучше?

Tom Jauncey в свой день рождения проснулся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Tom Jauncey в свой день рождения проснулся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Mike Chabot сыграл музыкальный сет на высоте 250 метров

Тренер Mike Chabot поделился эмоциональным фото в Instagram с Ain Dubai. И написал, что каждый может воплотить свою мечту в реальность. Словом, еще у одного гостя на самом большом колесе в мире желаемое сбылось.

Mike Chabot сыграл музыкальный сет на высоте 250 метров / Фото: Instagram: Mike Chabot

Тревел-эксперт Мелита Рижко была шокирована новым опытом на Ain Dubai

Девушка в Instagram рассказала, что сначала ожидала скучный экскурс . Ведь предыдущие активности на смотровых колесах были не вау. Кабинка у нее ассоциировалась с однокомнатной квартирой на 30 кв. м. Из-за огромных габаритов! Общая атмосфера подарила девушке незабываемый опыт, и она всем рекомендует протестировать активность.

Тревел-эксперт Мелита Рижко была шокирована новым опытом на Ain Dubai / Фото: Instagram: melitochka

Что я ощутила? Знаете, когда садитесь в смотровое колесо, через пару минут уже ждете окончания, потому что становится скучно, но не здесь. Кабинку вообще не трясет, в определенные моменты я думала, что мы не едем. Площадь кабинки огромная, напомнила однокомнатную квартиру на 30 кв. м. Кабинки имеют разный интерьер – смотровая, с бар или рестораном, – написала она в Instagram.

Блогер Tina сделала фото, набравшее более 40 тыс. лайков

Колесо Ain Dubai ассоциируется с идеальным местом для фото, где делают селфи. Контент на высоте 250 метров обречен стать популярным в социальных сетях. Блогер Tina не упустила возможности и сделала фото, которое набрало более 40 тыс. лайков в Instagram.

Блогер Tina сделала фото, набравшее более 40 тыс. лайков / Фото: скриншот

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