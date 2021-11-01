Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Догляд за обличчям

Дивне взуття

Доїхати на роботу?

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Інколи люди заходять дуже далеко: як циркове шоу "Сни" руйнує стереотипи про типовий цирк

Репортаж
Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
1 листопада, 17:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ми відвідали новий концептуальний формат циркового шоу "Сни". Розкажемо, чим особливий український перформанс, який конкурує зі світовими шоу. І чому деякі моменти шокували та вплинули психологічно

В чому особливість циркового шоу "Сни"?

Циркова компанія "Інші. Новий цирк" розробила сучасний формат шоу. Вони створили проєкт за межами жанру, бо об`єднали в єдиний перформанс циркове мистецтво, театр, сучасний танець, інтерактивні сценічні декорації та відеоарт. В основі залишили можливості людини та найголовніше – зробили акцент на життєвих сенсах, які озвучили та показали у взаємодії між героями.

/ Фото: пресслужба

Реклама

Ми не звикли бачити циркове мистецтво з міксом жанрів в одному шоу. Ми боремося з цим стереотипом. Ідея нашого сучасного цирку – додати враженням під час шоу життєвого сенсу, – сказав один з творців проєкту Олексій Іванов.

На людей, які приходять подивитися на "Сни", чекає сюрприз. Під час перформансу вони не лише отримають нові емоції від побаченого міксу жанрів. А й відшукають нові сенси та будуть аналізувати своє життя.

У кожного з гостей будуть свої "сни" (сенси – ред.) після побаченого. Під час придбання квитків на сайті їм про це натякають відразу. Але здогадуються не всі, бо цирк в Україні асоціюється з іншим.

Ніколи ще сни не були такими реальними. А що насниться тобі? – пишуть на офіційному сайті проєкту біля кнопки "купити квиток".

Що найбільше вразило на шоу "Сни"?

Хвилюючий початок, де головний герой – невідомий голос

Реклама

В холі біля входу до зали, де очікували глядачі на перформанс, лунав шум. Він налаштовував глядачів на шоу. Перше, що ми почули, зайнявши місця у залі – знайомий шум та слова невідомого чоловіка.

Його голос лунав звідусіль. Він налаштовував словами на "Сон" (перформанс – ред.), який не обійдеться без позитиву та негативу у взаємодії між героями, бо це життя.

Іноді я заздрю людям, які ніколи не бачать снів. У цьому житті є два різновиди снів. "Тільки б це був сон" та "Тільки б це був не сон". Я бачив різні. Сни показували трейлер до мого бажаного життя. Сни штовхали мене в гору. Іноді сни лякали, – лунали слова на весь зал.

Голос лунав невідомий, але словесні сенси були знайомі багатьом. Ефект дзеркала на сцені дозволяв глядачам знайти себе та робив момент ще незвичнішим.

Реклама

Сни зривали всі захисні обладунки та оголювали душу перед страхами. Я не боровся. Я втікав, переховувався, дослухувався до кожного скрипу та сподівався якомога швидше прокинутися, – лунали слова на весь зал та зацікавлювали гостей побачити, що ж чекає їх далі.

В поєднанні з ефектом дзеркала та словами, початок перформансу був хвилюючим. Він нагадав психологічні "трюки", які мотивують миттю згадати минуле та подумати про майбутнє. Словом, від цирку такого не очікували!

Екстремальні та чуттєві номери

В кожного номера був свій основний меседж, де не обійшлося без свободи думки, кохання чи самотності героїв. Їх артисти показали через еквілібристику, акробатику, жонглювання, повітряну гімнастику та сучасні танці. Не обійшлося й без театральних прийомів.

/ Фото: пресслужба

Все у комплексі після хвилюючого початку надихнуло глядачів аналізувати номери глобально, а не поверхнево. Український цирк зайшов за межу. "Сни" розповіли про рутинну реальність через цирковий концепт, а не акцентували увагу виключно на типовій клоунаді. Але кожен в залі побачене трактував по-своєму.

/ Фото: пресслужба

Люди трактують сенси в номерах по-різному. Інколи вони заходять дуже далеко. Сенс, який вкладає артист та режисер і меседж, який "зловив" глядач – відрізняються. Завдяки різному сприйняттю виходить шоу, – сказав один із креаторів проєкту Олексій Іванов.

Словом, афіша, режисерські сенси в номерах та список артистів – одні. А враження та асоціації з цирковими "Снами" – інші.

Креатори мають на меті популяризувати шоу, щоб кожен міг побачити "Сни" в своїй інтерпретації.

Україна є одним з головних експортерів циркових артистів, ми хочемо це змінити! Зробивши її експортером циркових продуктів, – сказав один із креаторів проєкту Олексій Іванов.

Інтерактиви на сцені для вау-ефекту

В кожному номері ми бачили не лише живих героїв на сцені! Інколи шоу доповнювали ті ж самі артисти, але у відеоформаті, або ж з додатковою візуалізацією. Завдяки цьому був ефект реальності з віртуальним доповненням.

/ Фото: пресслужба

/ Фото: пресслужба

Глядачі слідкували за двома шоу водночас. І все на одній сцені. Уявляєте?

Неочікуваний кінець, який став мотиватором для глядачів

Під кінець перформансу невідомий голос знову лунав звідусіль. Глядачі уважно слухали, бо знали, що прозвучить істина. Яка буде стосуватися не лише шоу, а й життя.

Сни скінчилися. Ти більше не спостерігач. Ти можеш жити. Ти можеш нарешті забути минуле і будувати своє майбутнє. Ти можеш не боятися та не звертати увагу на дурниці, – пролунало у залі.

Гості зрозуміли, що сон (шоу – ред.) – завершився. Подальше життя – в їхніх руках. Весь світ у них на долоні та вони можуть йти за покликом серця до того життя, яким вони насолоджуються, коли бачать бажаний сон.

Доброго ранку. Прокидайся, – слова, які пролунали востаннє у темному залі.

Конект артистів з аудиторією

В останньому номері на сцену вийшли всі дійові особи шоу. Вони залучили гостей з залу до номера - під час перформансу жбурляли подушками, щоб "розбудити" глядачів та повернути зі "Снів" до реальності.

/ Фото: пресслужба

Коли глядачі вийшли з залу, то опинилися знову в шоу, яке вийшло за межі сцени. Бо по підлозі розкидали м’ячики, які використовував один із учасників шоу під час перформансу.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти