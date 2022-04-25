Работникам не выплачивали заработную плату во время войны, а затем закрыли заведение, не сообщив команду

Владельцы модного киевского ресторана прикрываются помощью ВСУ, чтобы не выплачивать зарплату сотрудникам / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны совестливые работодатели пытаются выплатить зарплату работникам, идя на риски. Это не о владельцах ресторана "Редкая Птица" Алине Косичкиной и Диме Заходякином. На них пожаловались работники заведения за невыплату заработной платы в военный период. Пост-обращение в Instagram опубликовала одна из эксработниц, прикрепив комментарии коллег.

Если вы не слышали о существовании ресторана "Редкая Птица", то точно знаете "Хлебный". Рестораторы создали сеть "Хлебного", который ассоциируется со скандалами. Работникам кафе тоже не выплачивали зарплаты в начале войны. Неудивительно, почему шутка об инициативе закрыть "Хлебный" в Украине и открыть в России, становится ежедневно популярнее.

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В ресторане "Редкая Птица" выплата заработной платы стала последним пунктом в списке "добрых дел". Владельцы донатят ВСУ, оправдываясь этим перед командой и оттягивают время. Конечно, работники поддерживают благотворительную инициативу, но команду возмутило, что рестораторов не интересует их финансовое положение в военный период. Им даже не выплатили обещанную сумму 1800 гривен!

Сначала была какая-то интересная "акция", где каждый сотрудник имел возможность получить минимальную выплату в размере 1800 гривен, позже акция закончилась, и получилось что-то типа "кто не успел, тот опоздал". А "успел" один сотрудник из Редкой, – пишет эксработница в Instagram.

Дима Заходякин отмечает, что работники получат зарплату после войны. Закрывая глаза на людей, не имеющих финансов на покупку лекарств и еды сейчас.

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Кстати, тем, кто служит в терробороне, деньги выплачивают. Но есть условие.

Те, кто находятся в ТРО – должны предоставить доказательства что это соответствует действительности и только после получат свои деньги, – отмечает Дима Заходякин.

Рестораторы забыли значение слов "человечность" и "уважение". Они не предупредили команду о закрытии ресторана. Перестали выходить на связь и удалили геолокации их ресторанов в Google Maps: "Редкая Птица", некоторые "Хлебные" и другие.

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Сейчас, "Редкая птица" перестала существовать. Эту информацию видимо нам собирались сказать когда вместо названия ресторана будет висеть табличка "сдается в аренду", но это зачем вообще людей информировать о том, что у них работы не будет и после войны, – отмечает эксработница в Instagram.

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