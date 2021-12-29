Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января 🔱 Дело Порошенко

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Не только Турция: куда украинцы летали в 2021-м году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
29 декабря, 17:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Исходя из этих данных, мы перестали уделять много времени планированию путешествий
Куда летали украинцы в 2021 году
Куда летали украинцы в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока многие думают о путешествии на Новый год 2022, предлагаем узнать, куда украинцы ездили в 2021. Рейтинг самых популярных стран среди наших граждан по версии Aviasales.

Самой популярной туристической страной в 2021 году стала Турция. Второе место занимает Польша, на уверенной третей позиции оказалась Грузия. Отметим, что Польша занимала вторую ступеньку почти весь год, поступившись Грузии только в летний сезон. В Турции большое всего бронировали отели весной — 24 %.

Реклама

Самая популярная страна среди украинских туристов в 2021 году – Турция
Самая популярная страна среди украинских туристов в 2021 году – Турция / Фото: Pixabay

Также летом украинцы искали билеты в Черногорию и Грецию. Уже осенью балканские острова выбыли из лидеров, отдав места в пятерке лидеров Италии и Испании.

Не особо пользовались популярностью в 2021 году страны Африки. Как сообщает авиакомпания, меньше всего украинцы летали в Конго, Анголу, Зимбабве и Маврикий.

Реклама

Маврикий в 2021 году потерял популярность среди украинцев
Маврикий в 2021 году потерял популярность среди украинцев / Фото: Pixabay

В среднем свои путешествия украинцы планировали за 40 дней до отлета. А это на 10 дней меньше, чем в 2020 году.

Также читайте, что необходимо знать перед поездкой в Лапландию на Новый год

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Альтернатива игристому
Чем заменить классический новогодний напиток
Хочу экспериментов
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 декабря - 2 января
Читать гороскоп
Личный опыт
Зачем вакцинироваться от COVID-19
Честный отзыв

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять