Не только Турция: куда украинцы летали в 2021-м году

Исходя из этих данных, мы перестали уделять много времени планированию путешествий

Куда летали украинцы в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока многие думают о путешествии на Новый год 2022, предлагаем узнать, куда украинцы ездили в 2021. Рейтинг самых популярных стран среди наших граждан по версии Aviasales.

Самой популярной туристической страной в 2021 году стала Турция. Второе место занимает Польша, на уверенной третей позиции оказалась Грузия. Отметим, что Польша занимала вторую ступеньку почти весь год, поступившись Грузии только в летний сезон. В Турции большое всего бронировали отели весной — 24 %.

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Самая популярная страна среди украинских туристов в 2021 году – Турция / Фото: Pixabay

Также летом украинцы искали билеты в Черногорию и Грецию. Уже осенью балканские острова выбыли из лидеров, отдав места в пятерке лидеров Италии и Испании.

Не особо пользовались популярностью в 2021 году страны Африки. Как сообщает авиакомпания, меньше всего украинцы летали в Конго, Анголу, Зимбабве и Маврикий.

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Маврикий в 2021 году потерял популярность среди украинцев / Фото: Pixabay

В среднем свои путешествия украинцы планировали за 40 дней до отлета. А это на 10 дней меньше, чем в 2020 году.

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