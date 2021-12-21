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Куда украинцы полетят на Новый год-2022 – рейтинг ТОП-10 стран и городов мира от Aviasales

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
21 декабря, 15:39
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Лидирует Италия – 11% украинцев приобрели билет в страну на новогодние праздники, но уехать им не удастся
/ Фото: пресс-служба

Сервис поиска авиабилетов Aviasales.ua обнародовал рейтинг ТОП-10 стран и городов мира, куда купили билеты украинцы, чтобы праздновать Новый год-2022.

В 2021 году количество бронирований на новогодние праздники выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В среднем украинцы планируют поездку за 40 дней до даты вылета.

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Но в этом году преждевременная планировка сыграла не в пользу путешественников. Большинство из туристов собирались в Италию на Новый год, лидирующую в рейтинге от Aviasales.ua. Но страну закрыли с 16 декабря по 31 января 2022 года, попасть туда не удастся.

В первую пятерку стран, куда будут лететь украинцы на Новый год также попали Грузия, Польша, Турция и Испания.

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Рейтинг стран:

  • Италия – 11%.
  • Грузия – 10%.
  • Польша – 10%.
  • Турция – 10%.
  • Испания – 7%.
  • Венгрия – 7%.
  • Чехия – 6%.
  • ОАЭ – 4%.
  • Шри-Ланка – 4%.
  • Германия – 4%.

Среди городов лидируют Рим, Тбилиси, Стамбул, Будапешт и Прага.

Рейтинг городов:

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  • Рим.
  • Тбилиси.
  • Стамбул
  • Будапешт.
  • Прага.
  • Коломбо.
  • Дубай.
  • Барселона.
  • Милан.
  • Варшава.

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 мест в Украине для празднования Рождества.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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