Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Лучшие актеры 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Что необходимо знать перед поездкой в Лапландию на Новый год: 5 важных пунктов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
22 декабря, 11:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Туристам стоит подготовить круглую сумму для отдыха в сказке, ведь за один ланч нужно заплатить тысячу гривен, а за экскурсию в резиденцию Санта-Клауса для четырех – 30 тыс. гривен

Провинция Лапландия – сказочная местность, где хотел бы побывать каждый. С ней ассоциируются Санта-Клаус, полярное сияние и идеальная зима, как на картинке. Неудивительно, почему каждый мечтает отпраздновать Новый год там, а не в Буковеле. Мы с тревел-экспертом Ириной Паладийчук расскажем о 5 важных пунктах, которые необходимо учесть во время планирования отдыха в Лапландии.

Тревел-эксперт Ирина Паладийчук
Тревел-эксперт Ирина Паладийчук / Фото: пресс-служба

Реклама

Готовьте кошелек – вы потратите на тур немало денег

За тур для двоих в город Рованиеми, о котором вы мечтаете с детства, заплатите от 78 тысяч гривен. Учтен перелет, трансфер, гид, проживание в четырехзвездочном отеле в течение 7 суток. Услуга "Все включено" отсутствует, вас накормят только завтраками.

К слову, в Рованиеми находится резиденция Санта-Клауса, к которому прилетают со всего мира. Потому не удивляйтесь ценам, которые похожи на мальдивские. Особенно во время новогодних праздников, ведь в провинции в этот период "высокий туристический сезон".

Реклама

Если захотите сэкономить – придется ехать на автобусе и забыть про авиарейсы

Когда турист бронирует авиатур, он автоматически оплачивает путешествие не только к Санте, но и посещает другие страны. Тур длится примерно 7 дней с учетом возвращения в Украину. По дороге туристы проезжают соседние страны и могут отметиться в нескольких из городов. К примеру, в Риге – столице Латвии.

За автобусный тур для одного заплатите от 11 тис. гривен. Учтен проезд, проживание в трехзвездочных отелях по маршруту, завтраки и паром в Хельсинки. Купив такой тур, вы сэкономите примерно в четыре раза.

Реклама

Первое место, куда вы отправитесь, – резиденция Санта-Клауса

Резиденция Санта-Клауса находится в Рованиеми . Сюда приходят те, кто хочет почувствовать себя в сказке: увидеть дедушку и его оленей в упряжках. А еще загадать желание, посетить почту Санта-Клауса и отправить письмо родным. Кстати, говорит он на многих языках, чтобы понять всех туристов.

За индивидуальную экскурсию по резиденции для четырех человек заплатите 30 тыс. гривен, а за билет в группе из нескольких человек – от 2500 гривен за одного.

Вы не сможете отказаться от экскурсий, ведь это особенность отдыха

В Лапландию прилетают туристы, любящие активный отдых, и те, кто не планирует находиться в отеле 24/7. Там предлагают экскурсии, от которых невозможно отказаться.

Одна из самых популярных – вечерняя экскурсия на курорте Леви, где туристы могут увидеть северное сияние. Ее продолжительность – 2,5 часа, а цена – от 1500 гривен за человека. На Новый год устраивают аналогичную активность, но придется заплатить вдвое больше.

Далее "Рануа" – местный арктический зоопарк, где проживает около 200 животных в природных условиях. На территории увидите северных оленей, сов, белых медведей и других животных. Зоопарк находится в 80 км от Рованиеми. За входной билет заплатите от тысячи гривен за человека.

Парк развлечений Santa Park в Рованиеми, работающий с 1998 года, – это еще один must see, ведь здесь 12 месяцев праздничная атмосфера, несмотря на дату в календаре. Он похож на туннель, потому что находится под землей. Здесь туристы могут встретить эльфов, Санта-Клауса, миссис Санту и других персонажей.

Будете тратить много денег на еду

Услуга "Все включено" в отелях не популярна, поэтому туристы едят в заведениях. За один обед платят минимум тысячу гривен. За ужин и ланч ежедневно тратят около 2 тыс. гривен. Если забронируете тур для двоих за 78 тыс. гривен, будьте готовы, что на этом расходы не закончатся.

Словом, если вы забронируете тур для одного только с завтраками, то за неделю на еду потратите дополнительно 14 тыс. гривен.

За праздничный ужин на Новый год или Рождество на одного, турист заплатит от 4 тыс. грн.

Мы также рассказывали о рейтинге ТОП-10 стран и городов мира от Aviasales.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять