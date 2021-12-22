Что необходимо знать перед поездкой в Лапландию на Новый год: 5 важных пунктов

Туристам стоит подготовить круглую сумму для отдыха в сказке, ведь за один ланч нужно заплатить тысячу гривен, а за экскурсию в резиденцию Санта-Клауса для четырех – 30 тыс. гривен

Провинция Лапландия – сказочная местность, где хотел бы побывать каждый. С ней ассоциируются Санта-Клаус, полярное сияние и идеальная зима, как на картинке. Неудивительно, почему каждый мечтает отпраздновать Новый год там, а не в Буковеле. Мы с тревел-экспертом Ириной Паладийчук расскажем о 5 важных пунктах, которые необходимо учесть во время планирования отдыха в Лапландии.

Тревел-эксперт Ирина Паладийчук / Фото: пресс-служба

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Готовьте кошелек – вы потратите на тур немало денег

За тур для двоих в город Рованиеми, о котором вы мечтаете с детства, заплатите от 78 тысяч гривен. Учтен перелет, трансфер, гид, проживание в четырехзвездочном отеле в течение 7 суток. Услуга "Все включено" отсутствует, вас накормят только завтраками.

К слову, в Рованиеми находится резиденция Санта-Клауса, к которому прилетают со всего мира. Потому не удивляйтесь ценам, которые похожи на мальдивские. Особенно во время новогодних праздников, ведь в провинции в этот период "высокий туристический сезон".

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Если захотите сэкономить – придется ехать на автобусе и забыть про авиарейсы

Когда турист бронирует авиатур, он автоматически оплачивает путешествие не только к Санте, но и посещает другие страны. Тур длится примерно 7 дней с учетом возвращения в Украину. По дороге туристы проезжают соседние страны и могут отметиться в нескольких из городов. К примеру, в Риге – столице Латвии.

За автобусный тур для одного заплатите от 11 тис. гривен. Учтен проезд, проживание в трехзвездочных отелях по маршруту, завтраки и паром в Хельсинки. Купив такой тур, вы сэкономите примерно в четыре раза.

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Первое место, куда вы отправитесь, – резиденция Санта-Клауса

Резиденция Санта-Клауса находится в Рованиеми . Сюда приходят те, кто хочет почувствовать себя в сказке: увидеть дедушку и его оленей в упряжках. А еще загадать желание, посетить почту Санта-Клауса и отправить письмо родным. Кстати, говорит он на многих языках, чтобы понять всех туристов.

За индивидуальную экскурсию по резиденции для четырех человек заплатите 30 тыс. гривен, а за билет в группе из нескольких человек – от 2500 гривен за одного.

Вы не сможете отказаться от экскурсий, ведь это особенность отдыха

В Лапландию прилетают туристы, любящие активный отдых, и те, кто не планирует находиться в отеле 24/7. Там предлагают экскурсии, от которых невозможно отказаться.

Одна из самых популярных – вечерняя экскурсия на курорте Леви, где туристы могут увидеть северное сияние. Ее продолжительность – 2,5 часа, а цена – от 1500 гривен за человека. На Новый год устраивают аналогичную активность, но придется заплатить вдвое больше.

Далее "Рануа" – местный арктический зоопарк, где проживает около 200 животных в природных условиях. На территории увидите северных оленей, сов, белых медведей и других животных. Зоопарк находится в 80 км от Рованиеми. За входной билет заплатите от тысячи гривен за человека.

Парк развлечений Santa Park в Рованиеми, работающий с 1998 года, – это еще один must see, ведь здесь 12 месяцев праздничная атмосфера, несмотря на дату в календаре. Он похож на туннель, потому что находится под землей. Здесь туристы могут встретить эльфов, Санта-Клауса, миссис Санту и других персонажей.

Будете тратить много денег на еду

Услуга "Все включено" в отелях не популярна, поэтому туристы едят в заведениях. За один обед платят минимум тысячу гривен. За ужин и ланч ежедневно тратят около 2 тыс. гривен. Если забронируете тур для двоих за 78 тыс. гривен, будьте готовы, что на этом расходы не закончатся.

Словом, если вы забронируете тур для одного только с завтраками, то за неделю на еду потратите дополнительно 14 тыс. гривен.

За праздничный ужин на Новый год или Рождество на одного, турист заплатит от 4 тыс. грн.

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