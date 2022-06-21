Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Ирпень: до и после

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Где встретить Арестовича: элитный комплекс под Киевом – честные отзывы гостей (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 15:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цены на услуги высокие, но отзывы гостей вынуждают сомневаться в их качестве
Где встретить Арестовича: элитный комплекс под Киевом
Где встретить Арестовича: элитный комплекс под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сетью "вирусилось" видео с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем в комплексе отдыха Shelest, которого заметила гостья. Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов. Сколько нужно потратить денег на такой отдых и почему некоторые гости хейтят лакшеры-место – рассказываем.

Реклама

Цены

Арестович выбрал комплекс​​ Shelest в Киевской области (город Вышгород), где цены выше среднего. За дневной отдых у бассейна гости платят от 650 до 850 гривен.

Для перекуса под открытым небом предлагают набор из 6 устриц "Жилардо" за 810 гривен, тарелку к вину за 670 гривен или сет из брускет за 320 гривен.

Реклама

В меню локального ресторана осьминог с картофелем и соусом ромеско за 570 гривен, говядина Веллингтон за 470 гривен, борщ с салом за 280 гривен и другие блюда. Из напитков – шампанское Taittinger Brut Reserve за 2350 гривен, лимонад за 130 гривен и коктейль "Маргарита" за 240 гривен. Словом, 500 гривен едва хватит на обед для одного.

Если захотите переночевать в одном из номеров, придется потратить немало: ночь в Family House – 7900 гривен, Forest view suit room – 6500 гривен, Premium forest view room с террасой – 4100 гривен и классическом номере с балконом или террасой – 3250 гривен. Но стоит ли платить такие деньги, учитывая реальные отзывы посетителей?

Реклама

Отзывы гостей

Мы посмотрели отзывы гостей Shelest в Google Maps, которые успели отдохнуть до войны и рассказать о впечатлениях.

Если любите спокойный отдых, выбирайте другое место для посещения. В комплексе плохая шумоизоляция – гостям сложно выспаться и порелаксировать на максимум.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ НЕТ, хочешь отдохнуть выспаться, нет. Это не тут, – написал гость.

Гости комплекса платят немалые деньги не только за красивую "картинку" вокруг, но и профессиональное обслуживание. Но со вторым пунктом в Shelest проблемы…

К сожалению, когда платишь деньги и ждёшь отношение к себе – как к желаемому посетителю, а взамен получаешь исключительно негатив и нежелание исправлять ошибки и ситуации, то желания приезжать ещё и рекомендовать это заведение просто нет, – написала посетительница.

Персонал на ресепшн и на территории очень холодный, негостеприимный, не пытается помочь, – написала посетительница.

Планируете посетить комплекс с ночевкой после победы? Готовьтесь к "сюрпризам" от персонала: он пренебрегает ежедневной уборкой, несмотря на немалую цену за посуточное бронирование.

За все время, пока мы были, к нам ни разу не пришли убрать номер. На наш нескромный вопрос "где уборка?" нам сказали, что раньше этих вопросов не возникало и уборка у них регулярно. Видимо, исключительно наш номер они решили обходить стороной, – написала посетительница.

Не только забывают поубирать, но и путают заказы, пытаясь заверить гостей, что те неправы.

Когда разочаровано узнали, что шведский стол нам не видать, решили заказать платные завтраки, раз по мнению менеджера Ольги это был наш провтык, и нам принесли не то, что мы заказали, ссылаясь на то, что опять же это мы не правы и заказывали именно то, что нам принесли, – написала посетительница.

Узнайте также, как выглядит самая дорогая гостиница Буковеля, где не угодили жене Виктора Павлика.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять