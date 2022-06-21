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Де зустріти Арестовича: елітний комплекс під Києвом – чесні відгуки гостей (фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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21 червня, 15:36
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Ціни на послуги високі, але відгуки гостей змушують сумніватися в їхній якості
Де зустріти Арестовича: елітний комплекс під Києвом
Де зустріти Арестовича: елітний комплекс під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Мережею "вірусилося" відео з радником глави Офісу президента Олексієм Арестовичем у відпочинковому комплексі Shelest, якого помітила гостя. Відео опублікували в одному з Telegram-каналів. Скільки треба витратити грошей на такий відпочинок та чому деякі гості хейтять лакшері-місце – розповідаємо.

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Ціни

Арестович обрав комплекс Shelest на Київщині (місто Вишгород), де ціни вищі за середні. За денний відпочинок біля басейну гості платять від 650 до 850 гривень.

Для перекусу просто неба пропонують набір з 6 устриць "Жилардо" за 810 гривень, тарілку до вина за 670 гривень чи сет з брускет за 320 гривень.

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В меню локального ресторану восьминіг з картоплею та соусом ромеско за 570 гривень, яловичина Веллінгтон за 470 гривень, борщ з салом за 280 гривень та інші страви. З напоїв – шампанське Taittinger Brut Reserve за 2350 гривень, лимонад 130 гривень та коктейль "Маргарита" за 240 гривень. Словом, 500 гривень ледь вистачить на обід для одного.

Якщо захочете переночувати в одному з номерів, муситимете витратити чимало: ніч у Family House – 7900 гривень, Forest view suit room – 6500 гривень, Premium forest view room з терасою – 4100 гривень та класичний номер з балконом чи терасою - 3250 гривень. Але чи варто платити такі гроші, враховуючи реальні відгуки відвідувачів?!

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Відгуки гостей

Ми переглянули відгуки гостей Shelest в Google Maps, які встигли відпочити до війни та розповісти про враження.

Якщо любите спокійний відпочинок, обирайте інше місце для відвідин. У комплексі погана шумоізоляція – гостям складно виспатися та порелаксувати на максимум.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ НЕМАЄ, хочеш відпочити виспатися, ні. Це не тут, – написав гість.

Гості комплексу платять чималі гроші не лише за красиву "картинку" навколо, а й професійне обслуговування. Але з другим пунктом у Shelest проблеми…

На жаль, коли платиш гроші і чекаєш відношення до себе – як до бажаного відвідувача, а натомість отримуєш виключно негатив та небажання виправляти помилки та ситуації, то бажання приїжджати ще й рекомендувати цей заклад просто немає, – написала відвідувачка.

Персонал на ресепшн та на території дуже холодний, негостинний, не намагається допомогти, – написала відвідувачка.

Плануєте відвідати комплекс з ночівлею після перемоги? Готуйтеся до "сюрпризів" від персоналу: він нехтує щоденним прибиранням, попри чималу ціну за подобове бронювання.

За весь час, поки ми були, до нас, жодного разу не прийшли прибрати номер. На наше нескромне запитання "де прибирання?" нам сказали, що раніше цих питань не виникало і прибирання у них регулярно. Мабуть, виключно наш номер вони вирішили обходити стороною, – написала відвідувачка.

Не лише забувають поприбирати, але й плутають замовлення, намагаючись запевнити гостей, що ті неправі.

Коли розчаровано дізналися, що шведського столу нам не бачити, вирішили замовити платні сніданки, раз на думку менеджера Ольги це був наш провтик, і нам принесли не те, що ми замовили, посилаючись на те, що знову ж таки це ми не маємо рації і замовляли саме те, що нам принесли, – написала відвідувачка.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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