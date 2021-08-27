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Где отдохнуть в бархатный сезон без ПЦР-теста и подешевле: советы от путешественников

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 августа, 16:18
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Сейчас некоторые страны принимают украинцев без ПЦР-теста и даже вакцины. Еще один плюс – осенью отдых в разы дешевле, чем летом
Где отдохнуть в бархатный сезон в Украине и за границей
Где отдохнуть в бархатный сезон в Украине и за границей / Фото: Pinterest

Календарно бархатный сезон начинается с 15 сентября и продолжается до конца октября. В это время действительно можно сэкономить как путешествуя по Украине, так и за ее пределы.

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Туры в бархатный сезон дешевле, чем летом примерно на 200 долларов. Об этом программе "Сегодня" на телеканале "Украина" рассказала Марина Коломиец, которая посетила уже 24 страны.

Гостиницы хотят заманить туристов, поэтому цены делают меньше. В туристическом агентстве отмечают, что спрос на отдых осенью среди украинцев есть, и предложений хоть отбавляй.

Италия просит ПЦР и изоляцию 5 дней, но Испания готова принять туристов без ПЦР, без вакцинации, без самоизоляции.

Сколько стоит тур по Европе в бархатный сезон

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Тур европейскими странами на пять дней стоит около 500 долларов для одного путешественника. И Египет, и Турция, из-за провального прошлогоднего туристического сезона, принимают туристов без вакцинации и самоизоляции, говорится в сюжете.

В бархатный сезон украинцам можно отдохнуть в Турции
В бархатный сезон украинцам можно отдохнуть в Турции / Фото: Unsplash

Неделя проживания обойдется примерно в 300 долларов с человека. Однако эти условия зависят от эпидемиологической ситуации в странах.

Где отдохнуть в бархатный сезон в Украине

Среди вариантов на бархатный сезон немало предложений и в Украине. Например, шестидневный тур на Херсонщину будет стоить 3,5 тысячи гривень за одного человека.

Херсонщина / Фото: Maryna Nikolaieva on Unsplash
Херсонщина / Фото: Maryna Nikolaieva on Unsplash

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Пять дней в Карпатах обойдется на тысячу дешевле. Однодневные поездки в Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области составят до 500 гривень с человека.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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