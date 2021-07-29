Куди поїхати у серпні за кордон

У питаннях розбиралися з тревел-експертом Анною Кришталь, яка нещодавно нам розповідала, де краще відпочивати, у Туреччині чи в Україні. Читайте нову статтю та плануйте серпневу подорож разом із Life Сьогодні. Спойлер: розповіли не лише про бюджетні пакетні тури, а й самостійні подорожі.
- Ціни вказано на момент публікації.
- Найдешевше житло шукали на Booking, а авіаквитки на Skyscanner.
Перша – Іспанія!
Коронавірусні умови: для усіх пасажирів, які прибувають до Іспанії повітряним транспортом, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю та отриманий QR-код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.
Починаючи з 27 липня громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19 за умови завчасного заповнення формуляра санітарного контролю.
Куди відправитися? Найпопулярнішими залишаються Валенсія та Барселона. Якщо для вас основне – покупатися в морі, то їдьте до першого згаданого міста, а тим, хто обере друге, доведеться їхати на побережжя Коста-Брава чи Коста-Дорада, щоб "зловити" хвилю на широких пляжах. Врахуйте, що в туристичній Барселоні гамір, а у Валенсії реально знайдете місце для усамітнення.
Ціни
Прайс на авіапереліт: квиток на особу в один кінець до Валенсії з Києва та з пересадкою у Софії (Болгарія) з ручною поклажею стартує від 50 євро. Щодо Барселони, то купити квиток реально за аналогічним прайсом та умовами.
Житло: проживання на 5 днів у хостелі в центрі Валенсії на двох стартує від 5 тис. гривень. У Барселоні – від 4500 гривень. Увага: ціни підвищені, бо останній місяць літа – "високий" сезон в Іспанії.
Їжа: середній чек на обід у закладі стартує від 10 до 20 євро, все залежить від ваших гастровподобань. За чашку кави заплатите від 2 до 4 євро, а порцію паельї – від 8 до 15 євро, піцу – від 6 до 15 євро.
Як щодо Нідерландів?
Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про курс вакцинації, то ПЛР-тест не потрібен.
Куди відправитися? Мейнстримом залишається шумний Амстердам та Роттердам. Перший – галасливіший, бо натовпи туристів у кавашопах дають про себе знати. А другий – спокійніший і наповнений надихаючою атмосферою, бо вас оточуватимуть звідусіль пам’ятки архітектури.
Ціни
Авіаквиток: одну з найдешевших пропозицій знайшли з посадкою в аеропорті Ейндховена. За квиток із пересадкою у Відні та вильотом із Києва і кінцевою зупинкою у Ейндховені заплатите від 60 євро на особу в один кінець. Туристи від згаданого аеропорту до Роттердама чи Амстердама їдуть маршруткою чи автобусом (прайс квитка орієнтовно 70 євро).
Житло: проживання в хостелі у центрі в згаданих туристичних містах дорожче, ніж в Іспанії. Якщо розміститеся в Амстердамі, то за двох на 5 днів доведеться заплатити від 6 500 гривень, в Роттердамі – від 7500.
Їжа: в Нідерландах дорожче, ніж в Іспанії. За один прийом їжі в закладі заплатите від 20 євро, якщо пообідаєте продуктами з супермаркету чи фастфудом, який продають на вулиці, то сума в чеку вийде вдвічі менша. За каву у кав’ярні віддасте від 4 до 6 євро.
Далі – Франція!
Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Або ж показати тест на антитіла, який зроблений не раніше, ніж за 24 години. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації, то тести не потрібні.
Куди відправитися? Завітайте до Парижа, щоб з’їсти свіжоспечений круасан, погуляти затишними вуличками міста та побачити легендарну Ейфелеву вежу. Якщо романтики в житті вистачає, то прямуйте до Ніцци та купайтеся на лазурних пляжах.
Ціни
Авіаквитки: за квиток до Ніцци з пересадкою в Італії та вильотом з Києва заплатите від 25 євро за одного в один кінець. Якщо ви за Париж, то заплатите від 60 євро за одного.
Житло: орендувати хостел в Парижі на двох на п’ять днів коштує дешевше, ніж у Ніцці. Прайс – від 6 тис. гривень, у другому згаданому місті заплатите від 8700 гривень.
Їжа: французький сніданок стартує від 8 євро, обід у закладах від 12 євро, якщо оберете преміальний ресторан, то множте все на три! Звісно, можете й зекономити, але доведеться харчуватися продуктами з супермаркету.
І до Португалії завітайте!
Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації, то ПЛР-тест не потрібен. По прильоту вимагають зробити додатковий експрес-тест.
Для прибуття на острови архіпелагу Мадейра всі пасажири, незалежно від країни вильоту, повинні заповнити онлайн форму на платформі.
Куди відправитися? На острів Мадейра, який радо приймає туристів із України. Відпочинок там сподобається не лише любителям лінивого релаксу на пляжі, а й активним мандрівникам. Бо ранок можете розпочати прогулянкою в локальних горах, а після обіду – влаштувати релакс на лежаку з коктейлем.
Ціни: прайс туру на двох на тиждень у 3-зірковому готелі обійдеться в 53 тис. гривень. У ціну врахований переліт, трансфер, багаж та проживання зі сніданками.
Грузія
Коронавірусні умови: перед виїздом потрібно зробити ПЛР-тест, який буде дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований англійською мовою та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі. Якщо у вас є свідоцтво про повний курс вакцинації (дві дози), то ПЛР-тест не потрібен.
Куди відправитися? До Батумі, якщо хочете покупатися в морі, а до Тбілісі (де зазвичай тепліше на 5 градусів), щоб влаштувати тур історичними місцями, з поїздками в гори та відвідуванням Національних заповідників. І, звісно, не обійдеться без гастровечорів!
Ціни
Авіаквитки: прайс на одного у два кінці з відправкою з Києва стартує від 5 тис. гривень.
Проживання: за хостел в центрі міста треба заплатити від 100 гривень на добу за особу.
Їжа: ціна на ланч стартує від 5 євро, прайс бюджетніший, ніж в Нідерландах, Франції та Іспанії.
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