Это нужно увидеть: что скрывает премиум-яхта директора Starbucks за 118 млн фунтов

Яхты достаточно, чтобы удовлетворить прихоти богача на отдыхе. Сразу и не догадаешься, что внутри она похожа на 5-ти звездочный отель

Премиум-яхта директора Starbucks за 118 млн фунтов / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока украинцы покупали кофе в Starbucks за границей, главный исполнительный директор сети кофеен Говард Шульц, пришвартовал яхту в гавани Корнуолла (Англия) и стал темой для обсуждений. The Sun сообщил цену "скромного" судна – 118 млн фунтов и показал, как выглядят хоромы на воде.

Яхта под названием "Pi" длиной 77 метров и шириной 37 метров. Габариты судна вошли в историю: оно заняло 195 место в списке самых больших яхт мира.

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На борту поместится 12 гостей и 18 членов экипажа в 16 каютах. Словом, мини Starbucks на воде. На "Pi" есть бассейн со стеклянным дном, вертолетная площадка и спа-салон.

Дизайн яхты напоминает дорогие 5-ти звездные отели: много пространства, светлые стены, элементы с подсветкой и роскошные диваны.

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И, конечно, лестница между этажами и панорамные окна, чтобы наслаждаться видами.

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Комната для званых обедов и ужинов с барной стойкой и удобными диванами, создана для встреч сливок общества.

Говарду Шульцу удалось купить судно благодаря работе в сети Starbucks, которую он возглавил в 1980-х годах. Миллиардер занял 793 место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes. На 2022 год его состояние оценивают в 2,9 млрд фунтов стерлингов.

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