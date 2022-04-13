Почему тысячи людей эмигрируют в Ирландию – рассказала украинка, переехавшая из адского Ирпеня

Бесплатное заселение в отеле и высокие финансовые выплаты – одни из "плюшек" для эмигрантов

Эмиграция в Ирландию / Фото: Коллаж: Сегодня

25 февраля Екатерина Шаповалова-Сахно с двумя детьми покинула родной Ирпень, уехав на западную Украину. Она не догадывалась, что впереди ее ждет неизведанное "путешествие". Рекомендации знакомого из Великобритании обратить внимание на программу для эмигрантов в Ирландии, игнорировала. "Никогда не буду беженкой из Украины, наша семья останется на Родине", – говорила она. Но активная фаза войны и материнский инстинкт, мотивировали эмигрировать. Рассказываем, почему женщина выбрала Ирландию для переезда и как адаптировалась.

Для переселенцев в Ирландии – комфортные условия

Ирландия отменила визы для украинцев и предоставила эмигрантам со статусом временной защиты комфортные условия для жизни. Екатерина не сомневалась в переезде с сыновьями в столицу – Дублин.

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Ирландия отменила визовые ограничения для украинцев, программа временной защиты для беженцев из Украины предусматривала обеспечение жильем, доступ к рынку труда, образование и медицину, а также материальную помощь (приблизительно 200 евро в неделю для взрослого). Ни одна другая англоязычная страна ЕС не предлагала подобных условий, – отметила Екатерина.

В аэропорту Дублина эмигрантам помогают самым необходимым

Украинцы не пропадут, приехав в Дублин. В аэропорту их встретят работники социальных служб и помогут получить статус временной защиты и поселиться бесплатно в отель. А еще расскажут, как получить PPS number (идентификационный номер) по упрощенной процедуре. Он необходим для пользования государственными услугами и получения социальных выплат.

В аэропорту Дублина после паспортного контроля нас встретили работники социальных служб и направили в отдельное помещение для оформления документов. Для получения государственных услуг важен персональный номер в Службе государственного обеспечения – PPS number. Мы получили номер в течение двух часов. Обычно ирландцы говорят, что это длительный процесс – до трех недель. Уровень поддержки и упрощения всех процедур для украинских беженцев можно представить, – отметила Екатерина.

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Важные организационные вопросы для жизни решаются быстро

Украинка Екатерина с детьми остановилась в городе Маллоу, графство Корк. Заселилась не в дублинские отели, где живут сотни беженцев из Украины, а у друзей. Протестировала местную медицину и без проблем оформила детей в школу. Осталась довольна первым этапом переезда, ведь ее ребята в безопасности, а ирландское окружение – поддержит в сложный момент.

Оформление медицинских карт заняло двое суток, а экстренный поход к стоматологу с ребенком в государственную клинику несколько часов. Устроить детей в школу удалось просто. Стоит отметить, что подобный быстрый сервис не является в Ирландии привычным, это проявление заботы и солидарности к украинцам в нынешних условиях, – отметила Екатерина.

/ Фото: vogue.ua

Подробнее об эмиграции в Ирландию читайте на Vogue.ua.

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