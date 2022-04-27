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Звуковое оружие, подводные лодки и уборщики в Armani: работник VIP-яхт рассекретил странные прихоти миллионеров

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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27 апреля, 19:00
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Анонимный работник за 20 лет успел поработать на премиальных яхтах за целое состояние. Каждый раз удивляясь предпочтениям их владельцев

Анонимный работник после более чем 20 лет работы на люксовых яхтах рассказал о рутине миллионеров, которые прячутся от камер, имея секреты. Реальную историю боссов, которую сложно представить, поведал британскому изданию The Times.

Яхты за целое состояние – это о роскоши и отдыхе 24/7. Но догадывались ли вы, что в открытом море есть опасность? Миллионеры и персонал яхты – потенциальные жертвы пиратов. Чтобы не рисковать, яхты оборудуют лучевым оружием и "лучами боли" . А вы думали, безлимитное шампанское – это самое главное?!

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Представьте звуковое оружие, которое обеспечивает оглушительную громкую акустику, и "лучи боли", которые формируют узкий луч электромагнитной энергии, которая нагревает кожу и вызывает невыносимое жжение, – отметил анонимный работник.

Работник видел многое. Но не забыл о Яхте Lady Gulya российского миллиардера Алишера Усманова. Богач сделал на ней копию французской кондитерской Ladurée. Его жена любит культовые макароны, и чтобы не везти ее каждый раз во Францию, он сделал для нее домашнюю кондитерскую.

Кондитерская – это цветочки! На яхте Faith (длиной 96,5 метра) обустроили охлаждающую комнату, а также полноразмерные корты для игр в теннис и подводные лодки и гидрографические системы. Словом, любимый набор богачей.

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Подход к ношению одежды у некоторых миллионеров тоже чудаковат. Работник видел богача, для которого футболки – одноразовая "акция". После первого ношения тот спокойно выбрасывал брендовую футболку и в то же время не понимал, для чего ему шкаф. Неудивительно, почему уборщик яхты мыл палубу в джемперах от Armani.

Ежедневные лобстеры на яхте одного из богачей в Австралии – еще одна из ТОП-историй работника. Богач любил обедать свежими лобстерами на судне, но не сообщал персоналу, когда придет. Шеф-поварам приходилось ежедневно в течение 12 месяцев готовить деликатес в ожидании требовательного босса.

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Шеф-повара со дня на день пытались предсказать, когда придет почтенный гость. Ждать миллиардеры не любят. Качество работы они анализируют учитывая время выполнения и эффективность.

Кстати, некоторые миллионеры прописывают пункты в контракте для персонала о запрете общаться с прессой и публиковать фото с яхты в социальных сетях. Иногда на судах работники проходят полиграф. Зарплата желающих работать мотивирует, поэтому они не отказываются выполнять требования. Матрос приблизительно зарабатывает 2,5 тыс. евро, а шеф-повара – 25 тыс. евро.

Мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри шиковали в номере Hilton за 77 тысяч гривен. И это в сутки!

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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