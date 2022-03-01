Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life No Stress

Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту – що потрібно робити

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 16:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тривожні дні продовжуються, рашистська навала надламана, але поки що не зламана. Але все це тільки поки що
Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту – що потрібно робити
Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту – що потрібно робити / Фото: pixabay.com

Шостий день вторгнення Росії. Ворог намагається захопити будь-яке велике місто, але придушиться українським чорноземом! Розповідаємо, що робити, якщо окупант забере у вас мобільний телефон.

Багато хто з нас дізнався не з чуток, що таке панічні атаки. Але поки не варто чекати полегшення, тому що війна триває, ворог втрачає рівновагу, тому що його плани руйнуються, через що він звіріє ще більше. Оскільки мобільні оператори заблокували зв'язок для окупантів, почастішали випадки, коли кремлівські маріонетки забирають мобільні пристрої у мирних громадян. Що робити у такому разі?

Реклама

Реклама

Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту, негайно повідомте про це свого мобільного оператора у контактному центрі

  • Vodafone – 111
  • Київстар – 466
  • lifecell – 5433

Номери будуть заблоковані і окупанти не зможуть ними скористатися.

Дивіться перший день весни в Україні. Кадри, які має побачити кожен росіянин, який підтримує Путіна.

Реклама

Нагадаємо, що Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Бережіть себе та Україну!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти