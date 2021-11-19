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Две легенды: Иван Марчук и Дмытро Павлычко встретились на Крещатике. Это стоит видеть (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
19 ноября, 15:35
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Украинский художник и поэт прогулялись в центре города. Рассказываем, что известно
Иван Марчук и Дмытро Павлычко
Иван Марчук и Дмытро Павлычко / Фото: Коллаж: Сегодня

Дождливая пятница в Киеве. В пасмурный и холодный день прохожие поскорее спешат добраться до места назначения. В такие моменты как нельзя кстати случаются приятные встречи старых знакомых.

Сегодня на Крещатике встретились две легенды – поэт Дмытро Павлычко и художник Иван Марчук.

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Крещатик. Случайная встреча. А может и нет… Дмытро Павлычко… Знакомство длиною в полстолетия – написал на своей странице в Facebook Марчук.

85-летний художник опубликовал несколько фото, на которых запечатлен приятный момент.

Иван Марчук и Дмытро Павлычко
Иван Марчук и Дмытро Павлычко / Фото: Facebook Ивана Марчука

Подробностей встречи культовый украинский живописец не раскрыл. Нам остается только гадать, встреча великих была запланирована или все же случайность.

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Иван Марчук и Дмытро Павлычко
Иван Марчук и Дмытро Павлычко / Фото: Facebook Ивана Марчука

Напомним, 92-летний Дмытро Павлычко редко появляется на публике или принимает участие в каких либо мероприятиях в силу возраста и карантинных ограничений. До пандемии поэта часто можно было увидеть на презентациях в честь открытия выставок Марчука.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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