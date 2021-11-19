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Дві легенди: Іван Марчук та Дмитро Павличко зустрілися на Хрещатику. Це варто бачити (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 листопада, 15:35
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Український художник та поет прогулялися у центрі міста. Розповідаємо, що відомо
Іван Марчук та Дмитро Павличко
Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Дощова п'ятниця у Києві. У похмурий і холодний день перехожі поспішають дістатися місця призначення. У такі моменти трапляються приємні зустрічі старих знайомих.

Сьогодні на Хрещатику зустрілися дві легенди – поет Дмитро Павличко та художник Іван Марчук.

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Хрещатик. Випадкова зустріч. А може й ні… Дмитро Павличко… Знайомство завдовжки півстоліття – написав на своїй сторінці в Facebook Марчук.

85-річний художник опублікував кілька фото, на яких знято приємний момент.

Іван Марчук та Дмитро Павличко
Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Facebook Івана Марчука

Подробиць зустрічі культовий український живописець не розкрив. Нам залишається тільки гадати, зустріч великих була запланована або все ж таки випадковість.

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Іван Марчук та Дмитро Павличко
Іван Марчук та Дмитро Павличко / Фото: Facebook Івана Марчука

Нагадаємо, 92-річний Дмитро Павличко рідко з'являється на публіці або бере участь у будь-яких заходах через вік та карантинні обмеження. До пандемії поета часто можна було побачити на презентаціях на честь відкриття виставок Марчука.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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