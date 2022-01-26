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Як залишатися на позитиві все життя – психолог розповіла про 14 ефективних лайфхаків

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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26 січня, 10:42
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Ви забудете, що таке поганий настрій та депресія, якщо скористаєтеся порадами експерта
Як залишатися на позитиві все життя - психолог розповіла про 14 ефективних лайфхаків
Як залишатися на позитиві все життя - психолог розповіла про 14 ефективних лайфхаків

Людям, які прокидаються з гарним настроєм, легше підкорити світ і досягти успіху, ніж тим, хто бачить свою усмішку в дзеркалі дедалі рідше, і меми з Instagram давно не рятують ситуацію. Ми поспілкувалися з Альоною Щербань, психологом з 15-річним досвідом роботи. І отримали 14 ефективних порад, які допоможуть залишатися завжди на позитиві.

Ви дізнаєтеся не тільки про психологічні, а й про фізичні прийоми, які допоможуть зберегти класний настрій. Спробуйте, щоб побачити результат і не дізнатися на власному досвіді, що таке депресія.

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/ Фото: прес-служба

Фізичні та психологічні лайфхаки однаково важливі.

Фізичні

Усмішка як початок дня

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Саме ви визначаєте шлях та напрямок процесів. І якщо перше, що буде на вашому обличчі, – усмішка, то через це скорочення мімічних м'язів ваш організм згадає стан легкості та щастя і ви почнете свій день з позитиву.

Склянка теплої води

Це обов'язково, щоб запустити свій шлунково-кишковий тракт, "змити" всі внутрішні токсини, що накопичилися за ніч, і дати організму знак, що ви прокинулися.

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Фізична активність

Займайтеся будь-якою фізичною активністю, яка приносить вам задоволення. Це може бути біг, прогулянка, танці, йога, багатофункціональне тренування. Ви будете не тільки з гарним настроєм, а й у чудовій формі.

План на день

Вранці напишіть список справ, які ви плануєте виконати за день. Маючи під рукою чек-лист, ви не турбуватиметеся і без поспіху здійсните задумане, звіряючись із планом. Він важливий і потрібний, якщо йдеться про плідний робочий день, коли ви маєте зробити десятки справ.

Харчування

Це ваша база. Важливо забезпечити свій організм необхідним набором білків, вуглеводів та жирів. Харчуйтеся повноцінно – тричі на день та пийте води щонайменше два літри.

Відпочинок після робочого дня

Будьте хардворкерами, але не працюйте 24/7 – знайдіть час для відпочинку після виконання справ, щоб абстрагуватися, перезавантажитись і бути готовим до викликів наступного дня. До відпочинку належить соціальне спілкування, культурна програма, заходи, спрямовані на розвиток, де ви можете переключитися з вашої звичайної діяльності на щось нове. Експериментуйте, щоб знайти активність, яка дасть найкраще відпочити і подарує досвід.

Сон

Спіть від семи до десятої години залежно від того, наскільки ваш організм втомився і потребує відновлення. Сон нам потрібен для того, щоб вироблявся мелатонін, який забезпечує функціонування різних систем організму.

Психологічні

Цінуйте себе

Людина, яка знає собі ціну і має життєвий досвід, не зраджуватиме своїм принципам і не змінюватиме позицію на догоду іншим. Пам'ятайте про особисті цінності й пов'язаний з ними нормальний психологічний стан. Відмовляйтеся від того, що суперечить вашій життєвій позиції.

Пам'ятайте про баланс у житті

Розподіляйте свою енергію між "брати" і "давати". Наприклад: ви заробляєте на роботі, ці гроші дорівнюють тій енергії, яку ви витратили, щоб їх отримати. Так само і почуття, якими ви ділитеся, співмірні з тим, що ви отримуєте, спілкуючись з іншими людьми.

Встановіть особисті кордони

Правильно визначені кордони дадуть вам безпеку, оскільки оточення знає, що вам подобається, а що – ні, де межа вашого терпіння тощо. Люди, які будуть поруч з вами, знатимуть, що прийнятно для вас, а що – табу.

Розвивайте емоційний інтелект

Якщо людина має емоційний інтелект, це говорить про те, що вона перебуває в гармонії зі своїми почуттями та переживаннями. Вона правильно відчуває свої потреби, реалізує їх і перебуває у контакті зі світом. Така людина рідко зраджує себе, намагаючись відповідати очікуванням інших.

Реалізуйте себе як особистість

Розставте правильно пріоритети, де один із перших – професійна реалізація. Людина, яка знає, що вона хоче від життя, і знайшла справу до душі, працює у всій цій величезній "машині Всесвіту" як необхідний гвинтик, що перебуває на своєму місці.

Знайдіть справу для душі

Людина, яка має хобі, швидше адаптується до складної ситуації і рідко прив'язується до неважливого в житті. Не зациклюйтесь лише на роботі, приділяйте увагу активностям, які сприяють фізичному та психологічному здоров'ю.

Вмійте самовиразитися в соціумі

Людина, яка вміє самовиражатися в людській спільноті, упевнена у своїх сильних рисах і показує себе як особистість. Наступний рівень – це коли людина запитує себе: "Я знаю, який я? Знаю, ким я можу працювати? Навіщо все це? Що я можу дати цьому світові? Як я можу змінити світ тим, що роблю і за що мені платять гроші?" Це говорить про її духовне зростання.

Нещодавно ми показували меми до Міжнародного дня обіймів, які розсмішать за мить.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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