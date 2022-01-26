Ви забудете, що таке поганий настрій та депресія, якщо скористаєтеся порадами експерта

Як залишатися на позитиві все життя - психолог розповіла про 14 ефективних лайфхаків

Людям, які прокидаються з гарним настроєм, легше підкорити світ і досягти успіху, ніж тим, хто бачить свою усмішку в дзеркалі дедалі рідше, і меми з Instagram давно не рятують ситуацію. Ми поспілкувалися з Альоною Щербань, психологом з 15-річним досвідом роботи. І отримали 14 ефективних порад, які допоможуть залишатися завжди на позитиві.

Ви дізнаєтеся не тільки про психологічні, а й про фізичні прийоми, які допоможуть зберегти класний настрій. Спробуйте, щоб побачити результат і не дізнатися на власному досвіді, що таке депресія.

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/ Фото: прес-служба

Фізичні та психологічні лайфхаки однаково важливі.

Фізичні

Усмішка як початок дня

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Саме ви визначаєте шлях та напрямок процесів. І якщо перше, що буде на вашому обличчі, – усмішка, то через це скорочення мімічних м'язів ваш організм згадає стан легкості та щастя і ви почнете свій день з позитиву.

Склянка теплої води

Це обов'язково, щоб запустити свій шлунково-кишковий тракт, "змити" всі внутрішні токсини, що накопичилися за ніч, і дати організму знак, що ви прокинулися.

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Фізична активність

Займайтеся будь-якою фізичною активністю, яка приносить вам задоволення. Це може бути біг, прогулянка, танці, йога, багатофункціональне тренування. Ви будете не тільки з гарним настроєм, а й у чудовій формі.

План на день

Вранці напишіть список справ, які ви плануєте виконати за день. Маючи під рукою чек-лист, ви не турбуватиметеся і без поспіху здійсните задумане, звіряючись із планом. Він важливий і потрібний, якщо йдеться про плідний робочий день, коли ви маєте зробити десятки справ.

Харчування

Це ваша база. Важливо забезпечити свій організм необхідним набором білків, вуглеводів та жирів. Харчуйтеся повноцінно – тричі на день та пийте води щонайменше два літри.

Відпочинок після робочого дня

Будьте хардворкерами, але не працюйте 24/7 – знайдіть час для відпочинку після виконання справ, щоб абстрагуватися, перезавантажитись і бути готовим до викликів наступного дня. До відпочинку належить соціальне спілкування, культурна програма, заходи, спрямовані на розвиток, де ви можете переключитися з вашої звичайної діяльності на щось нове. Експериментуйте, щоб знайти активність, яка дасть найкраще відпочити і подарує досвід.

Сон

Спіть від семи до десятої години залежно від того, наскільки ваш організм втомився і потребує відновлення. Сон нам потрібен для того, щоб вироблявся мелатонін, який забезпечує функціонування різних систем організму.

Психологічні

Цінуйте себе

Людина, яка знає собі ціну і має життєвий досвід, не зраджуватиме своїм принципам і не змінюватиме позицію на догоду іншим. Пам'ятайте про особисті цінності й пов'язаний з ними нормальний психологічний стан. Відмовляйтеся від того, що суперечить вашій життєвій позиції.

Пам'ятайте про баланс у житті

Розподіляйте свою енергію між "брати" і "давати". Наприклад: ви заробляєте на роботі, ці гроші дорівнюють тій енергії, яку ви витратили, щоб їх отримати. Так само і почуття, якими ви ділитеся, співмірні з тим, що ви отримуєте, спілкуючись з іншими людьми.

Встановіть особисті кордони

Правильно визначені кордони дадуть вам безпеку, оскільки оточення знає, що вам подобається, а що – ні, де межа вашого терпіння тощо. Люди, які будуть поруч з вами, знатимуть, що прийнятно для вас, а що – табу.

Розвивайте емоційний інтелект

Якщо людина має емоційний інтелект, це говорить про те, що вона перебуває в гармонії зі своїми почуттями та переживаннями. Вона правильно відчуває свої потреби, реалізує їх і перебуває у контакті зі світом. Така людина рідко зраджує себе, намагаючись відповідати очікуванням інших.

Реалізуйте себе як особистість

Розставте правильно пріоритети, де один із перших – професійна реалізація. Людина, яка знає, що вона хоче від життя, і знайшла справу до душі, працює у всій цій величезній "машині Всесвіту" як необхідний гвинтик, що перебуває на своєму місці.

Знайдіть справу для душі

Людина, яка має хобі, швидше адаптується до складної ситуації і рідко прив'язується до неважливого в житті. Не зациклюйтесь лише на роботі, приділяйте увагу активностям, які сприяють фізичному та психологічному здоров'ю.

Вмійте самовиразитися в соціумі

Людина, яка вміє самовиражатися в людській спільноті, упевнена у своїх сильних рисах і показує себе як особистість. Наступний рівень – це коли людина запитує себе: "Я знаю, який я? Знаю, ким я можу працювати? Навіщо все це? Що я можу дати цьому світові? Як я можу змінити світ тим, що роблю і за що мені платять гроші?" Це говорить про її духовне зростання.

Нещодавно ми показували меми до Міжнародного дня обіймів, які розсмішать за мить.