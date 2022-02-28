Airbnb бесплатно предоставит жилье для 100 000 украинцев

28 февраля для украинцев — не последний день зимы, а пятый день войны. Очень тяжело не падать духом, но мы не теряем веру в то, что мы обязательно победим, ведь с нами Бог и весь мир, а кто тогда с ними?
Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины людей. Команда предлагает помочь нуждающимся в этом, принимая гостей или делая пожертвования.
1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free— Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022
Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут из Украины.
— отметил Чески.
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Он подчеркнул, что жилье в первую очередь необходимо в Польше, Германии, Венгрии и Румынии. Именно там сейчас стоят очереди наших беженцев: женщин и детей.
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