Airbnb бесплатно предоставит жилье для 100 000 украинцев

28 февраля для украинцев — не последний день зимы, а пятый день войны. Очень тяжело не падать духом, но мы не теряем веру в то, что мы обязательно победим, ведь с нами Бог и весь мир, а кто тогда с ними?

Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины людей. Команда предлагает помочь нуждающимся в этом, принимая гостей или делая пожертвования.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free