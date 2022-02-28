Об этом сообщил Брайан Чески, соучредитель и гендиректор компании Airbnb, на своей странице в Twitter

Airbnb бесплатно предоставит жилье для 100 000 украинцев / Фото: pixabay.com

28 февраля для украинцев — не последний день зимы, а пятый день войны. Очень тяжело не падать духом, но мы не теряем веру в то, что мы обязательно победим, ведь с нами Бог и весь мир, а кто тогда с ними?

Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины людей. Команда предлагает помочь нуждающимся в этом, принимая гостей или делая пожертвования.

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1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free — Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут из Украины.

— отметил Чески.

Он подчеркнул, что жилье в первую очередь необходимо в Польше, Германии, Венгрии и Румынии. Именно там сейчас стоят очереди наших беженцев: женщин и детей.

Напомним, что акушер-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала, как пережить роды в бомбоубежище. Врач сказала, что, прежде всего, не нужно бояться родов.

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