Airbnb безкоштовно надасть житло для 100 000 українців

28 лютого для українців – не останній день зими, а п'ятий день війни. Дуже важко не падати духом, але ми не втрачаємо віри в те, що ми обов'язково переможемо, адже з нами Бог і весь світ, а хто тоді з ними?

Співзасновник та гендиректор компанії Airbnb Браян Ческі (Brian Chesky) заявив у Twitter, що компанія профінансує житло для переміщених з України людей. Команда пропонує допомогти нужденним, приймаючи гостей або роблячи пожертвування.

