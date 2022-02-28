Про це повідомив Брайан Ческі, співзасновник та гендиректор компанії Airbnb, на своїй сторінці у Twitter

Airbnb безкоштовно надасть житло для 100 000 українців / Фото: pixabay.com

28 лютого для українців – не останній день зими, а п'ятий день війни. Дуже важко не падати духом, але ми не втрачаємо віри в те, що ми обов'язково переможемо, адже з нами Бог і весь світ, а хто тоді з ними?

Співзасновник та гендиректор компанії Airbnb Браян Ческі (Brian Chesky) заявив у Twitter, що компанія профінансує житло для переміщених з України людей. Команда пропонує допомогти нужденним, приймаючи гостей або роблячи пожертвування.

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1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH working with our hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free - Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

Airbnb та Airbnb.org співпрацюють з нашими хостами, щоб безкоштовно розмістити до 100 000 біженців, які тікають з України.

- зазначив Ческі.

Він наголосив, що житло в першу чергу необхідне у Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії. Саме там зараз стоять черги наших біженців: жінок та дітей.

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