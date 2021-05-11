Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

700 тысяч цветов на Певческом поле: сколько есть времени насладиться красотой

Сегодня, 11:46

На поле высажены тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы и мускари. В общем взорвались красками более 10 клумб

Выставка цветов на Певческом поле
Выставка цветов на Певческом поле
Фото: Сегодня

700 тысяч цветов усеяли Певческое поле столицы. Неподалеку Лавры открыли поразительную выставку. Высаживать растения начали еще в ноябре. Что можно увидеть сейчас на Певческом поле и почему это важно увидеть – далее в материале.

Видео: Сегодня

Какие цветы высадили на Певческом поле

Для выставки на Певческом поле высадили 30 сортов цветов. Луковицы завезли еще осенью из Нидерландов. Больше тюльпанов, в частности редких желтых, розово-белых и синих.

А еще на поле высажены гиацинты, нарциссы, крокусы и мускари. В общем взорвались красками более 10 клумб, над которыми работали 15 дизайнеров.

Выставка цветов на Певческом поле
Выставка цветов на Певческом поле
Фото: Сегодня

В чем сложность высадить такие большие клумбы цветов

По словам дизайнера выставки Марии Вольской, самое главное, чтобы была погода осенняя и без дождей. А для того, чтобы спасти луковицы цветов от ворон, которые их съедают, приезжали агрономы и хвойными ветками их закладывали, или же засыпали тырсой.

Как долго продлиться выставка

Насладиться невероятной красотой можно до 23 мая. Кроме красоты цветов, к услугам посетителей новые туалеты, лавы и обновленные фудкорты.

Читайте также ТОП-5 парков Киева для идеальных прогулок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Более полмиллиона цветов: на Певческом поле открыли новую выставку (фото) Неоцененный вид. В Чернобыле нашли редкие растения (фото) Как просто и красиво защитить огород от вредителей: цветочный лайфхак
цветы певческое поле
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Маникюр на весну: топ-5 модных идей для вдохновения
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать

Популярные статьи

Вчера, 18:20Фаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Вчера, 16:22Звездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Вчера, 15:12Звездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Вчера, 12:48Звездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

9 маяФаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

9 маяВкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

9 маяПсихо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

9 маяФаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Он тебя недостоин: в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка

8 маяЗвездно

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять