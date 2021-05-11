На Співочому полі висадили 700 тисяч рідкісних квітів: чому варто піти

На полі висаджені тюльпани, гіацинти, нарциси, крокуси та мускарі. Загалом вибухнули кольорами понад десятка клумб

Виставка квітів на Співочому полі Фото: Сьогодні

700 тисяч квітів засіяли Співоче поле столиці. Неподалік лаври відкрили виставку, що полонить уяву. Висаджувати рослини почали ще в листопаді. Що є нині на Співочому полі й чому це важливо побачити – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Які квіти висадили на Співочому полі

Для виставки на Співочому полі висадили 30 сортів квітів. Цибулини завезли ще восени з Нідерландів. Більше тюльпанів, зокрема рідкісних жовтих, рожево-білих і синіх.

А ще на полі висаджені гіацинти, нарциси, крокуси та мускарі. Загалом вибухнули кольорами понад десятка клумб, над якими працювали 15 дизайнерів.

Виставка квітів на Співочому полі Фото: Сьогодні

У чому складність висадити такі великі квіткові клумби

За словами дизайнера виставки Марії Вольської, найголовніше в період висаджування, щоб була погода осіння і без дощів. А для того, щоб врятувати цибулини квітів від ворон, які їх з'їдають, приїжджали агрономи і хвойними гілками закладали посаджене або засипали тирсою.

Як довго триватиме виставка

Насолодитися неймовірною красою можна до 23 травня. Крім краси квітів, до послуг відвідувачів нові лави, оновлені фудкорти. Поставлено і нові туалети.

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