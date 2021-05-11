На Співочому полі висадили 700 тисяч рідкісних квітів: чому варто піти
На полі висаджені тюльпани, гіацинти, нарциси, крокуси та мускарі. Загалом вибухнули кольорами понад десятка клумб
700 тисяч квітів засіяли Співоче поле столиці. Неподалік лаври відкрили виставку, що полонить уяву. Висаджувати рослини почали ще в листопаді. Що є нині на Співочому полі й чому це важливо побачити – далі в матеріалі.
Які квіти висадили на Співочому полі
Для виставки на Співочому полі висадили 30 сортів квітів. Цибулини завезли ще восени з Нідерландів. Більше тюльпанів, зокрема рідкісних жовтих, рожево-білих і синіх.
А ще на полі висаджені гіацинти, нарциси, крокуси та мускарі. Загалом вибухнули кольорами понад десятка клумб, над якими працювали 15 дизайнерів.
У чому складність висадити такі великі квіткові клумби
За словами дизайнера виставки Марії Вольської, найголовніше в період висаджування, щоб була погода осіння і без дощів. А для того, щоб врятувати цибулини квітів від ворон, які їх з'їдають, приїжджали агрономи і хвойними гілками закладали посаджене або засипали тирсою.
Як довго триватиме виставка
Насолодитися неймовірною красою можна до 23 травня. Крім краси квітів, до послуг відвідувачів нові лави, оновлені фудкорти. Поставлено і нові туалети.
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