На аукционе Sotheby's будут продавать уникальную коллекцию виски за 500 тысяч долларов: что о ней известно

Это лишь за пять единиц!

На следующей неделе аукцион Sotheby's представит полную коллекцию виски Black Bowmore, произведенная она между 1993 и 2016 годами. Эксклюзив планируют продать за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает The Spirits Business.

Фото: Spirits Business

Американский аукцион Sotheby's объявил о нишевом лоте – коллекции виски Black Bowmore из пяти единиц. Ее планируют продать на следующей неделе в Гонконге на распродаже Wine & Spirit. "Архивные" бутылки изготовлены в разрезе 1993 и до 2006 года. И коллекция Black Bowmore состоит из виски 29-летней, 30-летней, 31-летней, 42-летней и 50-летнего выдержки.

Планируют продать спиртовую линейку за 500 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут на благотворительность – поддержку в трудоустройстве, обучении и обеспечении жильем начинающих людей с Боумор (Великобритания).

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