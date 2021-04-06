Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На аукционе Sotheby's будут продавать уникальную коллекцию виски за 500 тысяч долларов: что о ней известно

Сегодня, 16:37

Это лишь за пять единиц!

На следующей неделе аукцион Sotheby's представит полную коллекцию виски Black Bowmore, произведенная она между 1993 и 2016 годами. Эксклюзив планируют продать за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает The Spirits Business.

Фото: Spirits Business

Американский аукцион Sotheby's объявил о нишевом лоте – коллекции виски Black Bowmore из пяти единиц. Ее планируют продать на следующей неделе в Гонконге на распродаже Wine & Spirit. "Архивные" бутылки изготовлены в разрезе 1993 и до 2006 года. И коллекция Black Bowmore состоит из виски 29-летней, 30-летней, 31-летней, 42-летней и 50-летнего выдержки.

Планируют продать спиртовую линейку за 500 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут на благотворительность – поддержку в трудоустройстве, обучении и обеспечении жильем начинающих людей с Боумор (Великобритания).

Недавно мы рассказывали, как сделать алкогольный бар дома только с семи бутылок алкоголя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Парковки в Брюсселе заменят на террасы ресторанов! Что известно о нововведении Звездный антистресс: как отдыхает и расслабляется ведущий Владимир Остапчук (вопрос-ответ) Post Malone изменил дизайн собственного бренда вина: как выглядит и в чем особенность Чтобы не толпились: во Львове запретили продавать алкоголь навынос (видео)
отдых алкоголь виски
Реклама

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Сегодня, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять