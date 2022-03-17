25 Telegram-каналов для беженцев из Украины в разных странах мира

По данным информационного агентства AFP, за время войны в Украине страну покинуло более 3 млн. украинцев. Среди них 1,4 млн беженцев – дети. Украинцев, которые были вынуждены уехать, встретите не только в Польше, но и в Бразилии и других странах мира. "Сегодня" подготовили подборку из 25 Telegram-каналов для украинских беженцев, где можно найти не только жилье, но и получить гуманитарную помощь и встретить друзей-соотечественников в разных уголках мира.
Румыния – https://t.me/UkrainiansinRomania
Словакия – https://t.me/ukrajinci_na_slovensku
Далее по теме
Франция – https://t.me/ukrainieninfrance
Бразилия – https://t.me/uarefugee
Дания – https://t.me/refugeesinDenmark
Чехия – https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy
Италия – https://t.me/dodomu_italia_ucraina
Швейцария – https://t.me/refugeesinSwitzerland
Швеция – https://t.me/refugeesinSweden
Португалия – https://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi
Польша – https://t.me/refugeesinPoland
Бельгия – https://t.me/ukrainciwbelgii
Молдова – https://t.me/moldovaukraina
Кипр – https://t.me/uacyprus
Испания:
Австрия:
https://t.me/refugeesinAustria
Германия:
https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6
https://t.me/germanyhelpsukraine
Венгрия:
https://t.me/HUvolunteerswithUA
Читайте также:
Как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.
Статус беженца в Канаде для украинцев: как получить и почему это рискованно – ответил эксперт.