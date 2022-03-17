25 Telegram-каналов для беженцев из Украины в разных странах мира

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25 Telegram-каналов для украинских беженцев в разных странах мира / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным информационного агентства AFP, за время войны в Украине страну покинуло более 3 млн. украинцев. Среди них 1,4 млн беженцев – дети. Украинцев, которые были вынуждены уехать, встретите не только в Польше, но и в Бразилии и других странах мира. "Сегодня" подготовили подборку из 25 Telegram-каналов для украинских беженцев, где можно найти не только жилье, но и получить гуманитарную помощь и встретить друзей-соотечественников в разных уголках мира.

Румыния – https://t.me/UkrainiansinRomania

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Словакия – https://t.me/ukrajinci_na_slovensku

Франция – https://t.me/ukrainieninfrance

Бразилия – https://t.me/uarefugee

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Дания – https://t.me/refugeesinDenmark

Чехия – https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Италия – https://t.me/dodomu_italia_ucraina

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Швейцария – https://t.me/refugeesinSwitzerland

Швеция – https://t.me/refugeesinSweden

Португалия – https://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi

Польша – https://t.me/refugeesinPoland

Бельгия – https://t.me/ukrainciwbelgii

Молдова – https://t.me/moldovaukraina

Кипр – https://t.me/uacyprus

Испания:

https://t.me/infohelpBCN

https://t.me/espana_ucrania

Австрия:

https://t.me/austriaukr

https://t.me/ukraineat

https://t.me/refugeesinAustria

Германия:

https://t.me/ru_de_help

https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6

https://t.me/germanyhelpsukraine

Венгрия:

https://t.me/helpinhungary

https://t.me/hungaryua

https://t.me/HUvolunteerswithUA

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