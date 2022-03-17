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25 Telegram-каналов для беженцев из Украины в разных странах мира

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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17 марта, 10:50
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25 Telegram-каналов для украинских беженцев в разных странах мира
25 Telegram-каналов для украинских беженцев в разных странах мира / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным информационного агентства AFP, за время войны в Украине страну покинуло более 3 млн. украинцев. Среди них 1,4 млн беженцев – дети. Украинцев, которые были вынуждены уехать, встретите не только в Польше, но и в Бразилии и других странах мира. "Сегодня" подготовили подборку из 25 Telegram-каналов для украинских беженцев, где можно найти не только жилье, но и получить гуманитарную помощь и встретить друзей-соотечественников в разных уголках мира.

Румыния https://t.me/UkrainiansinRomania

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Словакия https://t.me/ukrajinci_na_slovensku

Франция https://t.me/ukrainieninfrance

Бразилия https://t.me/uarefugee

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Дания https://t.me/refugeesinDenmark

Чехия https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Италия https://t.me/dodomu_italia_ucraina

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Швейцария https://t.me/refugeesinSwitzerland

Швеция https://t.me/refugeesinSweden

Португалия https://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi

Польша https://t.me/refugeesinPoland

Бельгия https://t.me/ukrainciwbelgii

Молдова https://t.me/moldovaukraina

Кипр https://t.me/uacyprus

Испания:

https://t.me/infohelpBCN

https://t.me/espana_ucrania

Австрия:

https://t.me/austriaukr

https://t.me/ukraineat

https://t.me/refugeesinAustria

Германия:

https://t.me/ru_de_help

https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6

https://t.me/germanyhelpsukraine

Венгрия:

https://t.me/helpinhungary

https://t.me/hungaryua

https://t.me/HUvolunteerswithUA

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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