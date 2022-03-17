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25 Telegram-каналів для біженців з України в різних країнах світу

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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17 березня, 10:50
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Підпишіться на телеграм-канал, щоб отримати в будь-якому куточку планети допомогу
25 Telegram-каналів для українських біженців у різних країнах світу
25 Telegram-каналів для українських біженців у різних країнах світу / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними інформаційного агенства AFP, за час війни в Україні виїхали понад 3 млн українців. Серед них 1,4 млн біженців – діти. Українців, які вимушені були поїхати, зустрінете не лише в Польщі, а й Бразилії та інших країнах світу. "Сьогодні" підготували добірку з 25 Telegram-каналів для українських біженців, де можна знайти не лише домівку, а й отримати гуманітарну допомогу та зустріти друзів-співвітчизників у різних куточках світу.

Румуніяhttps://t.me/UkrainiansinRomania

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Словаччинаhttps://t.me/ukrajinci_na_slovensku

Франціяhttps://t.me/ukrainieninfrance

Бразиліяhttps://t.me/uarefugee

Реклама

Даніяhttps://t.me/refugeesinDenmark

Чехіяhttps://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy

Італіяhttps://t.me/dodomu_italia_ucraina

Реклама

Швейцаріяhttps://t.me/refugeesinSwitzerland

Швеціяhttps://t.me/refugeesinSweden

Португаліяhttps://t.me/+j3_sMgK6QG8yMmVi

Польщаhttps://t.me/refugeesinPoland

Бельгіяhttps://t.me/ukrainciwbelgii

Молдоваhttps://t.me/moldovaukraina

Кіпрhttps://t.me/uacyprus

Іспанія:

https://t.me/infohelpBCN

https://t.me/espana_ucrania

Австрія:

https://t.me/austriaukr

https://t.me/ukraineat

https://t.me/refugeesinAustria

Німеччина:

https://t.me/ru_de_help

https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6

https://t.me/germanyhelpsukraine

Угорщина:

https://t.me/helpinhungary

https://t.me/hungaryua

https://t.me/HUvolunteerswithUA

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Ліліана Григорак
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