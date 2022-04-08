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2 складнощі для біженців у Мілані – особистий досвід українки

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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8 квітня, 17:30
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Орендувати житло емігрантам та порозумітися з місцевими – завдання з зірочкою
Еміграція українців до Мілану
Еміграція українців до Мілану / Фото: Колаж: Сьогодні

Італія під час війни в Україні не асоціюється зі словами Dolce vita в емігрантів, які переїхали. Єдині асоціації – це з невідомим, яке потрібно "розсмакувати" переселенцям. Хоча життя до такого не готувало. Про власний переїзд розповіла піарниця Юліанна Ходаковська з України, яка опинилася в Мілані. Як отримати статус тимчасового захисту та з чим доведеться зіткнутися – в матеріалі.

Алгоритм дій на Півночі Італії

Перевірте наявність і дійсність закордонного паспорта. За потреби зверніться до Генерального консульства України в Мілані (чи іншому місті) за телефоном +393487254038.

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Заповніть онлайн-форму для переселенців посольства/консульства України в Італії з огляду на регіон.

  • Якщо ви у регіонах Campania, Basilicata, Calabria, Puglia чи Sicilia – форма за посиланням.
  • Для регіонів Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – форма за посиланням.
  • Українцям у регіонах Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta чи Veneto – необхідно заповнити форму за посиланням.

Еміграція українців до Мілану
Еміграція українців до Мілану / Фото: Pexels

Зробіть тест на коронавірус протягом 48 годинипісля в’їзду в Італію у відділенні санітарної служби за місцем проживання. В тому ж відділенні санітарної служби отримаєте код STP (або картку SSR для дітей та вагітних жінок), щоб мати доступ до системи медичного обслуговування.

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Повідомте місцеві органи Італії протягом 8 днів після в’їзду про свою присутність на території країни, звернувшись до представництва поліції (Polizia di Stato: Questura/Commissariato).

У місцевому відділенні поліції дізнайтеся, як отримати статус тимчасового захисту в Італії (Рermesso di soggiorno). Пам’ятайте, що актуальність статусу – 12 місяців з можливістю продовження на рік.

Зі статусом тимчасового захисту українця забезпечують житлом, їжею, одягом, фінансовою допомогою (на суму 300 євро), обслуговують в медичних клініках та працевлаштовують.

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З чим можуть виникнути складнощі?

  • З італійською мовою, якщо ви її не знаєте. Знання англійської не завжди допоможе порозумітися у відділі еміграційних служб Мілану.

Складність у тому, що італійці майже не говорять іншими мовами, навіть у відділах імміграційних служб уся інформація італійською, а працівники розмовляють лише рідною мовою. Я була серед перших українців, які звернулися з проханням оформити тимчасове перебування в Мілані, адже розуміла, що мине ще кілька днів і черги стануть нескінченними, – зауважила піарниця Юліанна Ходаковська.

Якщо плануєте залишитися в Італії на довготривалий період – готуйтеся вчити мову. Охочих записують на безоплатні мовні курси італійської (надаються на розсуд комуни, в якій перебуває переселенець).

  • Оренда житла – ще один проблематичний пункт, якщо плануєте винайняти його менше, ніж на 6 місяців та офіційно не оформлені на роботі.

Якщо маєте ресурси орендувати житло, готуйтеся до труднощів. Оренда в Мілані мінімум на пів року та лише за наявності робочого контракту та банківських гарантій. Мій досвід ґрунтується більше на допомозі друзів, а не держави та організацій, – зауважує піарниця Юліанна Ходаковська.

Детальніше про еміграцію до Мілану читайте на Vogue.ua.

Ми також розповідали, як емігрувати до Болгарії та жити в туристичних готелях безоплатно.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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