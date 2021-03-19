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"Живая Рапунцель": как выглядит британка с аномально длинными волосами (фото)

Сегодня, 11:01

Женщина отрастила 182-сантиметровые волосы

30-летняя британская певица Зиба Келли прославилась благодаря сходству с диснеевской героиней Рапунцель. Женщина уверена, что ее волосы – самые длинные в Великобритании.

В 17-летнем возрасте Зиба твердо решила, что хочет отрастить длинные волосы. Ежемесячно ее шевелюра становились длиннее почти на пять сантиметров, и совсем скоро волосы достигли поясницы.

Сейчас волосы Келли в длину 182 сантиметра, а рост самой женщины всего 160 сантиметров.

Фото: Pure People

"Я редко выхожу на улицу с распущенными волосами, ведь они волочатся по земле, даже когда я на высоких каблуках. Об эскалаторах нет и речи", – рассказывает Зиба в комментарии таблоиду Daily Mail.

А вот так она выглядела в детстве:

Фото: Pure People

Женщина признается, что первые несколько лет она страдала от боли в спине и голове, ведь такие волосы – тяжелая ноша. А мытье головы – это еще те хлопоты, ведь мокрые волосы весят почти два килограмма.

"Когда я принимаю душ, то подвешиваю волосы на крючок в кабинке, чтобы сбросить вес с шеи и плеч", – признается британка.

Фото: Pure People

Несмотря на то, что такие длинные волосы приносят женщине много неудобств, она к этому привыкла, и отказывается их обрезать.

Напомним, 36-летняя одесситка Алена Кравченко, прославившаяся как живая Рапунцель, в обнаженном виде похвасталась своими двухметровыми волосами и попала в бан.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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