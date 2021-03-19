"Жива Рапунцель": як виглядає британка з аномально довгим волоссям (фото)

Жінка відростила 182-сантиметрове волосся

30-річна британська співачка Зиба Келлі прославилася завдяки схожості з діснєєвською героїнею Рапунцель. Жінка впевнена, що її волосся – найдовше у Великій Британії.

У 17-річному віці Зиба твердо вирішила, що хоче відростити довге волосся. Щомісяця її шевелюра ставала довшою майже на п'ять сантиметрів, і зовсім скоро волосся досягло попереку.

Зараз волосся Келлі завдовжки 182 сантиметри, а ріст самої жінки всього 160 сантиметрів.

Фото: Pure People

"Я рідко виходжу на вулицю з розпущеним волоссям, бо воно волочаться по землі, навіть коли я на високих підборах. Про ескалатори я вже мовчу", – розповідає Зиба Келлі у коментарі таблоїду Daily Mail.

А ось так вона виглядала у дитинстві:

Фото: Pure People

Жінка зізнається, що перші кілька років вона страждала від болю у спині та голові, адже таке волосся – важка ноша. А миття голови – це ще ті клопоти, бо мокре волосся важать майже два кілограми.

"Коли я приймаю душ, то вішаю волосся на гачок у кабінці, щоб скинути вагу з шиї і плечей", – зізнається Зиба.

Фото: Pure People

Незважаючи на те, що довге волосся приносять жінці багато незручностей, вона до цього звикла, і відмовляється його обрізати.

Нагадаємо, 36-річна одеситка Олена Кравченко, яка прославилася як жива Рапунцель, в оголеному вигляді похизувалася своїм двометровим волоссям і потрапила у бан.

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