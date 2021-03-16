Не жги: как правильно подобрать термозащиту для волос

Сохранить здоровье волос можно и без отказа от использования фена и утюжка

Укладка феном, утюжком или плойкой делает прическу красивой, пока сами волосы от этого страдают. Они становятся сухими, ломкими и несчастными. Рассказываем, как спасти волосы с помощью термозащитных продуктов, не отказываясь при этом от любимых девайсов для стайлинга волос.

Зачем нужна термозащита для волос

Фен, утюжок или плойка воздействуют на волосы с помощью очень высоких температур, при которых структура волос разрушается. Именно для того, чтобы защитить шевелюру от пагубного воздействий, необходимо использовать термозащиту, которая равномерно распределяет тепло от девайсов по всей поверхности волос. Благодаря такой защите, волосы будут медленнее нагреваться и смогут сохранить необходимую им влагу. А вам не нужно будет отказываться от использования фена, утюжка или плойки.

Но неправильное использование средств для термозащиты может даже навредить. Например, если использовать стайлеры на влажные волосы, то вы испортите их в два счета.

Как правильно выбрать термозащиту и что с ней делать

Различных средств для термозащиты волос сейчас очень много. Лучше всего подбирать их исходя из вашего типа волос. Для сухих и ломких волос подойдет защита в виде увлажняющих спреев, для нормальных волос – легкие спреи. При этом обладательницам тонких волос лучше избегать термозащиты с масляной текстурой, если вы не хотите получить эффект "немытой головы". А вот для кучерявых и жестких волос масла подходят идеально.

Наносить термозащиту лучше всего с помощью гребешка, которым вы, прочесывая волосы, равномерно распределяете все средство. И помните, что использовать термозащитное средство необходимо каждый раз перед сушкой волос или их укладкой.

ТОП-5 средств для термозащиты волос

1. Спрей "Кератиновое Выпрямление" Glattungs Spray от бренда KEEN

Спрей "Кератинове Випрямлення" Glattungs Spray

Чтобы сделать волосы идеально прямыми, нанесите спрей с кератином Glattungs Spray перед применением утюжка. Кератин разглаживает волосы и образует защитную пленку, оберегающую от воздействия тепла и холода. А еще он придает волосам красивый и естественный блеск.

2. Восстанавливающий двухфазный спрей-ламинирование с коллагеном NUA PRO

Восстанавливающий двухфазный спрей-ламинирование с коллагеном NUA PRO

Если у вас уже тусклые, сухие и поврежденные волосы, используйте спрей-ламинирование с коллагеном NUA PRO, чтобы придать им блеск и напитать необходимой влагой. Спрей обеспечивает мгновенный эффект, облегчает расчесывание и особенно полезен будет для блондинок.

3. Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Чтобы восстановить структуру волос и защитить их от термического воздействия фена, утюжка и плойки, используйте спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR. Гидролизованный кератин и креатин в его составе позаботятся о вашем волосы и не дадут влаге полностью испариться..

4. Марокканская аргановая сыворотка от бренда NUA

Марокканская аргановая сыворотка от бренда NUA

Чтобы придать волосам упругость, яркость и освежить секущиеся кончики – используйте марокканску аргановую сыворотку. Она глубоко питает, помогая полностью восстановить сухие и поврежденные волосы. Эта сыворотка особенно понравится тем, кто любит получать быстрый эффект. Обладательницам окрашенных и завитых волос стоит взять это средство на вооружение.

5. Мусс на основе рисовых отрубей Bran Treatment HAIR COMPANY

Мусс на основе рисовых отрубей Bran Treatment HAIR COMPANY

Кератин, различные витамины и экстракт рисовых отрубей станут идеальной защитой для прядей и подходят для всех типов волос. Мусс Bran Treatment хорошо питает и восстанавливает кожу головы до и после любых химических манипуляций с волосами.

Чтобы ваши волосы имели здоровый вид, естественный блеск и не были пересушенными, вовсе не нужно отказываться от любимых девайсов для выпрямления, стайлинга и сушки волос. Просто подберите правильные средства термозащиты и наслаждайтесь своим отражением в зеркале.

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