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Женщина проспала роды и проснулась с ребенком в постели

Сегодня, 15:45

После обследования медсестры заверили молодую мать, что у нее родилась здоровая дочь – и ее жизни ничто не угрожает

Пользовательница TikTok по имени Эми Данбар во сне родила здорового ребенка. Подробностями удивительной истории женщина поделилась в ролике на своей странице в соцсети.

По словам Эми, после 12 часов схваток ей сделали эпидуральную анестезию. Спустя некоторое время медработница разбудила Данбар и сказала, что не видит на мониторе сердцебиение ребенка.

"Не переживайте. Перевернитесь на бок, и я найду его. Скорее всего, ребенок просто сместился", – утешила роженицу медсестра.

@amyedunbar

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Blue Blood – Heinz Kiessling & Various Artists

Женщина стала переворачиваться и увидела, что в ее постели лежит новорожденный. "Она родилась, пока я спала. Сильные схватки на самом деле были родами", – отметила блогерша.

Поскольку младенец совсем не плакал, Данбар испугалась, что он умер. Однако после обследования медсестры заверили мать, что у нее родилась здоровая дочь – и ее жизни ничто не угрожает.

Видеоролики с историей Эми Данбар собрали более 750 тысяч просмотров.

Напомним, ранее произошла не менее интересная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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