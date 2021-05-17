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Жінка проспала пологи й прокинулася з дитиною у ліжку

Сьогодні, 15:45

Після обстеження медсестри запевнили молоду матір, що у неї народилася здорова дочка – її життю нічого не загрожує

Користувачка TikTok Емі Данбар уві сні народила здорову дитину. Подробицями дивовижної історії жінка поділилася у ролику на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Емі, після 12 годин перейм їй зробили епідуральну анестезію. Через деякий час медпрацівниця розбудила Данбар і сказала, що не бачить на моніторі серцебиття дитини.

"Не хвилюйтесь. Переверніться на бік, і я знайду її. Швидше за все, дитина просто змістилась", – втішила породіллю медсестра.

@amyedunbar

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Жінка почала перевертатися і побачила, що в її ліжку лежить новонароджена дитина. "Вона народилася, поки я спала. Сильні перейми були пологами", – зазначила блогерка.

Оскільки немовля зовсім не плакало, Данбар злякалася, що воно померло. Однак після обстеження медсестри запевнили матір, що у неї народилася здорова дочка – і її життю нічого не загрожує.

Відеоролики з історією Емі Данбар зібрали понад 750 тисяч переглядів.

Нагадаємо, раніше сталася не менш цікава історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла це зробити.

До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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