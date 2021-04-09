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Женщина нашла в своей кровати двухметровую рептилию (видео)

Сегодня, 14:35

Варан залез в дом к 59-летней Аманде Купер

59-летняя Аманда Купер вернулась домой из отпуска и сняла на камеру, как огромная рептилия лазит по ее компактному трейлеру. Двухметровый варан пытался залезть в постель женщины и обнюхивал ее вещи.

Видео и подробности произошедшего опубликовало издание SWNS на своем YouTube-канале.

Уточняется, что видеоролик сделан на территории национального парка Нового Южного Уэльса (Австралия) 28 марта, однако в Сети его разместили только сейчас.

Позже, удовлетворив свое любопытство, ящерица неспешно покидает дом Купер через дверь и спускается по ступенькам.

Женщину позабавил незваный гость: она смеется за кадром и удивленно повторяет "Божечки".

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Напомним, двухметровый варан в поисках еды залез в один из продуктовых магазинов города Накхонпатхом (Таиланд) и напугал продавцов и покупателей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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