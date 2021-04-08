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Это же Годзилла! Гигантская ящерица разгромила продуктовый магазин (видео)

Сегодня, 10:43

Варан взобрался по полкам с товарами на вершину стеллажа

Двухметровый варан в поисках еды залез в один из продуктовых магазинов города Накхонпатхом (Таиланд) и напугал продавцов и покупателей. Впечатляющее видео появилось в Twitter и стало вирусным.

Гигантская ящерица взобралась по полкам с товарами на вершину стеллажа, сваливая по пути коробки. Некоторое время она лежала, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке.

Видео: Сегодня

Сотрудники магазина позвонили в полицию, после чего рептилию усыпили и вывезли на природу. В ходе инцидента никто не пострадал. Вараны могут быть опасными – особенно, если их разозлить.

"Это же Годзилла. Оставьте ее в покое, она просто занимается шопингом", – пошутил в комментариях один из пользователей Сети.

Сейчас по магазинам лучше не ходить, ведь в Украине растет количество больных COVID-19. Выбирайте подарки для близких людей онлайн – у нас для этого есть специальный календарь на апрель!

Напомним, Мелани Прайс из британского города Уэйдбридж принесла домой купленные в супермаркете бананы и заметила жуткий "сюрприз" на фруктах.

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Источники: Сегодня , twitter.com/gunsnrosesgirl3
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