Жінка знайшла у своєму ліжку двометрову рептилію (відео)
Варан заліз до будинку 59-річної Аманді Купер
59-річна Аманда Купер повернулася додому з відпустки і зняла на камеру, як величезна рептилія лазить по її компактному трейлеру. Двометровий варан намагався залізти у ліжко жінки й обнюхував її речі.
Відео та подробиці інциденту опублікувало видання SWNS на своєму YouTube-каналі.
Уточнюється, що відеоролик записаний на території національного парку Нового Південного Уельсу (Австралія) 28 березня, проте у Мережі його розмістили тільки зараз.
Пізніше, задовольнивши свою цікавість, ящірка неспішно покидає будинок Купер через двері і спускається сходами.
Жінку потішив непроханий гість: вона сміється за кадром та здивовано повторює "Боже мій".
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Нагадаємо, двометровий варан у пошуках їжі заліз до одного з продуктових магазинів міста Накхонпатхом (Таїланд) і налякав продавців та покупців.
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