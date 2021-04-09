Жінка знайшла у своєму ліжку двометрову рептилію (відео)

Варан заліз до будинку 59-річної Аманді Купер

59-річна Аманда Купер повернулася додому з відпустки і зняла на камеру, як величезна рептилія лазить по її компактному трейлеру. Двометровий варан намагався залізти у ліжко жінки й обнюхував її речі.

Відео та подробиці інциденту опублікувало видання SWNS на своєму YouTube-каналі.

Уточнюється, що відеоролик записаний на території національного парку Нового Південного Уельсу (Австралія) 28 березня, проте у Мережі його розмістили тільки зараз.

Пізніше, задовольнивши свою цікавість, ящірка неспішно покидає будинок Купер через двері і спускається сходами.

Жінку потішив непроханий гість: вона сміється за кадром та здивовано повторює "Боже мій".

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Нагадаємо, двометровий варан у пошуках їжі заліз до одного з продуктових магазинів міста Накхонпатхом (Таїланд) і налякав продавців та покупців.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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