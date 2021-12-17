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Выиграли телевизор за 1 гривню: OLL.TV продолжает дарить ТВ на новогоднем конкурсе – смотрите реакции победителей

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
17 декабря, 11:49
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Реакция победителей на сюрприз способна набрать миллионы просмотров. Ведь они искренние и не сдерживают своих эмоций
OLL.TV продолжает дарить ТВ на новогоднем конкурсе
OLL.TV продолжает дарить ТВ на новогоднем конкурсе

OLL.TV продолжает дарить сказку украинцам на новогоднем конкурсе, где каждый из пользователей сервиса потенциальный победитель плазменного телевизора Smart ТВ LG 4K 55". Достаточно купить пробную подписку за 1 гривню, чтобы присоединиться.

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Недавно мы рассказали о первых счастливчиках, получивших современное ТВ. Сегодня узнаете о следующих трех победителях к которым пришел Николай от OLL.TV преждевременно. Их объявили в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина 24".

Четвертым победителем стал Богдан Пасечный из Луцка. Парень признался, что редко участвует в конкурсах, поэтому выиграть телевизор перед Новым годом для него – это фантастика. Через несколько секунд после известия он позвонил маме, чтобы поделиться радостной новостью.

Четвертым победителем стал Богдан Пасечный из Луцка
Четвертым победителем стал Богдан Пасечный из Луцка / Фото: скриншот

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Супер! Давайте я позвоню маме, еще и ее обрадую, – первое, что сказал победитель Богдан Пасечный.

Пятой счастливицей стала Наталья Литуновская из Киева. Ее счастью не было предела, когда журналистка сообщила новость о выигрыше новенького Smart ТВ LG 4K 55". Ведь раньше девушка выигрывала только в лотереях незначительные суммы, поэтому эмоции ее переполняли.

Пятой счастливицей стала Наталья Литуновская из Киева
Пятой счастливицей стала Наталья Литуновская из Киева / Фото: скриншот

Ооо, класс, я выиграла телевизор! Это самый лучший подарок ко Дню святого Николая. Вероятно, я была послушной весь год, – сказала победительница Наталья Литуновская.

Последним недельным счастливчиком, который выиграл ТВ, стал Павел Гордийчук из Черниговской области. Парень также обрадовался новости, особенно когда узнал, что получит современную модель Smart ТВ LG 4K 55".

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Хотите стать немного счастливее, как трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от OLL.TV.

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV Facebook и Instagram.

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