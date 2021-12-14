"Это что шутка?": как отреагировали первые победители новогоднего конкурса OLL.TV, когда выиграли телевизор

Некоторые победители сперва не поверили радостной новости. Одни сказали, что это шутка, а другие – назвали выигрыш экономией семейного бюджета

OLL.TV объявил конкурс, где каждый подписчик развлекательной платформы может выиграть один из 30 плазменных телевизоров Smart ТВ LG 4K 55". Единственное условие – это подписка на сервис.

До 5 января вы можете выиграть приз, ведь телевизор среди участников разыгрывают каждый день. Но на три шанса у вас стало меньше: в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна 24", объявили первых победителей новогоднего конкурса.

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До 5 января вы можете выиграть телевизор от OLL.TV / Фото: Pexels

Дебютным победителем стал киевлянин Руслан Губский, который сначала не поверил радостной вести.

Это не шутка? – первое, что спросил победитель Руслан Губский.

Дебютным победителем стал киевлянин Руслан Губский / Фото: скриншот

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Дальше мужчина не сдержал эмоций: начал танцевать и признался, что выигранный ТВ сэкономил семейный бюджет. Ведь они с женой планировали купить новый телевизор.

Вторым победителем стал Мирослав Полищук из Винницы. Радостную новость ему сообщили, когда он ехал на работу в автомобиле. Мужчина начал сигналить после услышанного известия и улыбаться, ведь впервые выиграл в конкурсе. Первая реакция была бы иной, если бы он сидел не за рулем автомобиля.

Вторым победителем стал Мирослав Полищук из Винницы / Фото: скриншот

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Я выиграл телевизор! Я вынужден был себя сдержать, ведь я за рулем. Но это поразительно, – отреагировал Мирослав Полищук.

Третьим счастливчиком стал киевлянин Андрей Павлов, который впервые в жизни выиграл в конкурсе. Мужчина говорит, что Smart ТВ LG 4K 55 – это не только его приз, но и трех дочерей, которые будут смотреть любимые мультфильмы.

Третьим счастливчиком стал киевлянин Андрей Павлов / Фото: скриншот

Класс! Мы выиграли телевизор. Эмоции просто нереальные . Мы очень довольны, – сказал победитель Андрей Павлов.



Хотите также стать немного счастливее, как трое победителей? Участвуйте в новогоднем конкурсе от OLL.TV.

Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривну. За объявлением результатов конкурса следите на страницах OLL.TV Facebook и Instagram.