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Виграли телевізор за 1 гривню: OLL.TV продовжує дарувати ТБ на новорічному конкурсі – дивіться реакції переможців

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 11:49
В закладинки
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Реакція переможців на сюрприз здатна набрати мільйони переглядів. Бо вони щирі та не стримують своїх емоцій
OLL.TV продовжує дарувати ТБ на новорічному конкурсі
OLL.TV продовжує дарувати ТБ на новорічному конкурсі

OLL.TV продовжує дарувати казку українцям на новорічному конкурсі, де кожен з користувачів сервісу є потенційним переможцем плазмового телевізора Smart ТВ LG 4K 55". Достатньо купити пробну підписку за 1 гривню, щоб приєднатися.

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Нещодавно ми розповіли про перших щасливчиків, які отримали сучасне ТБ. Сьогодні дізнаєтеся про наступних трьох переможців, до яких прийшов Миколай від OLL.TV передчасно. Їх оголосили в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна 24".

Четвертим переможцем став Богдан Пасічний з Луцька. Хлопець зізнався, що рідко бере участь в конкурсах, тож виграти телевізор перед Новим роком для нього – це фантастика. За декілька секунд після звістки він зателефонував мамі, щоб поділитися радісною новиною.

Четвертим переможцем став Богдан Пасічний з Луцька
Четвертим переможцем став Богдан Пасічний з Луцька / Фото: скріншот

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Супер! Давайте я до мами зателефоную, ще й її потішу, – перше, що сказав переможець Богдан Пасічний.

П’ятою щасливицею стала Наталя Літуновська з Києва. Її щастю не було меж, коли журналістка сповістила новину про виграш новенького Smart ТВ LG 4K 55". Бо раніше дівчина вигравала лише в лотереях незначні суми, тож емоції її переповнювали.

П’ятою щасливицею стала Наталя Літуновська з Києва
П’ятою щасливицею стала Наталя Літуновська з Києва / Фото: скріншот

Ооо, клас, я виграла телевізор! Це найкращий подарунок до Дня святого Миколая. Ймовірно, я була чемною весь рік, – сказала переможниця Наталя Літуновська.

Останнім цього тижневим щасливчиком, який виграв ТБ, став Павло Гордійчук з Чернігівської області. Хлопець також зрадів новині, особливо, коли дізнався, що отримає сучасну модель Smart ТВ LG 4K 55".

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Хочете стати трішки щасливішими, як троє переможців? Беріть участь у новорічному конкурсі від OLL.TV.

Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути підписником будь-якого пакету сервісу. Навіть якщо це пробний період за 1 гривню. За оголошенням результатів конкурсу стежте на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

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