Альбом дня: Треки с пением птиц, которые обошли в хит-параде ABBA и The Weeknd

Все вырученные от прослушивания деньги пойдут на природоохранную деятельность

В популярном музыкальном чарте пение птиц стало популярнее группы ABBA / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австралии альбом Songs of Disappearance ("Песни исчезновения"), состоящий из записей пения пернатых, занял пятую строчку в популярном музыкальном чарте ARIA . Также вам будут интересны самые смешные фото домашних животных конкурса Comedy Pet Photo Awards.

Релиз был создан благодаря докладу компании BirdLife Australia об исчезновении птиц. А вырученные от прослушивания деньги пойдут на природоохранную деятельность благотворительных организаций. Об этом сообщает издание ABC News.

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Ранее подобных пластинок, которые бы попадали в пятерку лучших альбомов австралийского чарта ARIA, не было. Ей даже удалось обыграть в группу ABBA с новым альбомом Voyage, Мэрайю Кэри с пластинкой Merry Christmas и The Weeknd со сборником хитов The Highlights.

Это совершенно невероятно — выбить из первой пятерки Майкла Бубле, Мэрайю Кэри и целую кучу других действительно известных исполнителей. В некотором смысле это неудивительно, потому что я считаю, что австралийцы в целом сейчас гораздо больше внимания уделяют экологическому кризису, с которым мы все столкнулись — и с которым столкнулись уникальные и невероятные виды, которые также называют Австралию своим домом.

— сказал соучредитель The Bowerbird Collective Энтони Альбрехт.

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