В киевском экопарке родился зебренок по имени Зе – милое фото

Рассказываем милую историю ,которых так сегодня не хватает, а также делимся важными контактами зоопарков, нуждающихся в вашей помощи

Маленький Зе родился в зоопарке Парк XII Месяцев / Фото: Facebook

Сегодня всем нам так не хватает добрых новостей. Мы уже сообщали, что европейские отели будут заселят украинцев бесплатно – и это хорошо. Но есть те, у кого нет возможности покинуть горячие точки – это животные в зоопарках. Им нужна наша с вами помощь.

В экопарке "XII Месяцев", что находится под Киевом, под звуки сирен и взрывов произошло чудо – родился маленький зебренок. Его назвали Маленький Зе.

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Оказывается, малыш родился неделю назад и на удивление выжил: у его мамы есть молоко, и она его кормит.

Как-то сквозь весь этот дым пробиваются лучики – и заставляют улыбнуться. Я не успел поучаствовать в выборе имени или предложить назвать зебренка Вам, друзья. Наши герои в Парке представили его мне сразу под именем Маленький Зе.

– написал собственник зоопарка Михаил Пинчук.

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К сожалению, в условиях войны с Россией, украинские зоопарки нуждаются в нашей с вами помощи. В экопарке "XII Месяцев" некоторые животные просто погибают без еды. Публикуем реквизиты зоопарка.

БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРЯТУНКУ ТВАРИН ПАРКУ "ХІІ МІСЯЦІВ"

Код ЄДРПОУ: 43580570

IBAN: UA073005280000026006455080336

грн (uah)

Банк одержувача: АТ "ОТП БАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок на статутну діяльність

Как помочь другим украинским зоопаркам

Зоопарк в Николаеве

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Еще в первые дни войны зоопарк в Николаеве попал под обстрелы. Половина сотрудников была эвакуирована, многие – ушли защищать родную страну. В свою очередь, директор зоопарка Владимир Топчий принял решение остаться с животными и помогать им. Чтобы собрать средства на еду для животных, он попросил купить билеты на ближайшие дни.

Цена билетов от 60 до 100 гривен. Купить можно по этой ссылке.

Харьковский зоопарк

Один из самых старых зоопарков в Украине также попал под обстрелы. Теперь животными занимаются работники зоопарка, которые отказались эвакуироваться из города, а также волонтеры и военные.

К сожалению, купить билет, чтобы помочь зоопарку, не получится. Но на официальной странице зоопарка в Facebook есть реквизиты счетов для помощи – в валюте.

Харьковский зоопарк

КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧНЫЙ ПАРК КОМУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина

Код УСРПОУ 02220881

Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Зарегистрирован адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Счет UA723515330000026003015902357, валюта USD (доллар США)

Харьковский зоопарк

КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧНЫЙ ПАРК КОМУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина

Код УСРПОУ 02220881

Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Зарегистрирован адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Счет UA503515330000026009035901912, валюта евро (Евро)

Как помочь украинским зоопаркам / Фото: pixabay.com

Киевский зоопарк

В Киевском зоопарке люди также на свой страх и риск остались, чтобы помогать животным. Работники и ветеринары находятся круглосуточно со зверями, потому что братья наши меньшие очень напуганы. Чтобы помочь зоопарку, можно купить билет по ссылке. Он стоит 100 гривен.

Также сотрудники разместили реквизиты карты и счетов, чтобы оказать помощь животным в разных валютах. Выбрать удобный для себя способ и помочь зверинцу можно по ссылке на сайт киевского зоопарка. Страница киевского зоопарка в Facebook.

Одесский зоопарк

Работник Одесского зоопарка не просто остались вместе со своими подопечными, но и взяли на себя важную миссию – в зоопарке приютили животных, чьи хозяева решили покинуть город. Так, сейчас в зверинце находится около 400 животных, а на сайте зоопарке есть объявление со списком, кого могут приютить по предварительной договоренности с директором Игорем Беляевым.

Также на сайте есть реквизиты благотворительного счета, куда можно отправить средства для помощи животным. Возможности купить билеты пока нет. Страница Одесского зоопарка в Facebook.

Напомним, как две сестры спасли 40 кошек и собаку и устроили в новые семьи в Германии.