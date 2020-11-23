25-летняя модель засветилась в прозрачном наряде на голое тело (фото)

Девушка снялась в костюме бренда Inamorata Woman

25-летняя модель популярного бренда Fashion Nova Паулин Танто опубликовала свои фотографии в прозрачном наряде без белья. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Девушка позирует в костюме бренда Inamorata Woman, создательницей которого является манекенщица Эмили Ратаковски. Комплект выполнен из прозрачной ткани бирюзового цвета с принтом в виде логотипа марки.

Фото: instagram.com/popstantot

Снимки модели в очень откровенном наряде взволновали фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. "Выглядишь прекрасно", "Сногсшибательна", "Какая же ты красивая", "Ты настоящее произведение искусства", — пишут они.

Читайте также: Реакцию парня на обнажившуюся в супермаркете модель Playboy сняли на видео

Напомним, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

Смотрите видео: как девушка с не модельной фигурой получила корону на конкурсе красоты

Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться